Isidora Jiménez alza la voz tras denuncia de compañeras: “Yo sí apoyo completamente a Berdine y Poli”

La ‘Isi’ Jiménez se refirió a todo este revuelo en el atletismo criollo: “Espero que estas prácticas no vuelvan a pasar

Un nuevo capítulo se escribió en las últimas horas en la polémica que envuelve al atletismo chileno y específicamente a la posta 4×400 femenina.

La deportista que ahora alzó la voz por lo ocurrido fue la velocista Isidora Jiménez, quien destacó en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 con una medalla de plata en la posta 4×100.

Recordar que Poulette Cardoch y Berdine Castillo acusaron ser bajadas a poco de afrontar la final de la posta 4×400 en el evento multideportivo, pese a tener mejores tiempos que las otras competidoras.

Y eso no fue todo. La atleta nacional Viviane Olivares contó esta mañana en diálogo con CHV que también fue bajada de una prueba, esta vez la 4×100, y que Martina Weil entró en su lugar.

‘Isi’ fue compañera en esta última prueba de Weil, quien está actualmente en el centro de la polémica. En un video pidió disculpas a Cardoch y Castillo por lo ocurrido: “Perdón por no ser mejor capitana”.

En una historia de Instagram, Jiménez se refirió a todo este revuelo en el atletismo criollo. Colgó las publicaciones de Cardoch y Castillo con la siguiente leyenda: “Yo si apoyo completamente y estoy con mis compañeras Berdine y Poli”.

“Espero que estas prácticas no vuelvan a pasar y empatizo, además, con la incertidumbre y pésima sensación de enterarse de cambios a 2 hrs. de la prueba”.

Además de llamar a no confundir las pruebas 4×400 con la 4×100, Isidora cerró sobre la controversia ocurrida que “eso no pasa, no es algo común para los equipos de relevos en Chile que te avisen de la ‘nada’ que hay cambios, sin motivos el mismo día”.

“No estuve relacionada a lo qué pasó en el relevo 4×400”

Minutos después, Jiménez subió una Historia en Instagran para aclarar algunos puntos.

“Yo, Isidora, corrí el relevo 4x100m. No formo parte del relevo 4x400m. Son pruebas diferentes… No estuve presente en ningún momento relacionado a lo qué pasó en el relevo 4x400m en la pista de calentamiento previo a la competencia”, indicó.

Así, la velocista apuntó que “no puedo comentar qué fue lo que pasó, insisto, sino que darle mi apoyo a las compañeras afectadas”.

Para cerrar, la deportista de 30 años escribíó: “creo firmemente que si la Federación Atlética de Chile expone de forma aún más clara los criterios de cómo se harán los equipos de relevos, no debiésemos tener este tipo de situaciones”.