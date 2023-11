Crece polémica por 4x400: Castillo revela hostigamiento de compañeras y presión de Ximena Restrepo

A través de un comunicado, la deportista aseguró que Ximena Restrepo, mamá de Martina Weil, bajó hasta la zona de deportistas para presionar y exigir que ella y su compañera Paulette Cardoch no fueran parte del 4x400.

La atleta chilena Paulette Cardoch remeció al mundo del atletismo nacional luego de denunciar que fue marginada de la prueba de relevos 4×100 femenino en Santiago 2023. Ahora, quien se sumó a la intención de destapar lo que realmente pasó fue la corredora Berdine Castillo, que respaldó las acusaciones y reveló hostigamientos de compañeras y presión por parte de Ximena Restrepo, madre de Martina Weil y vicepresidenta de la Federación Internacional de Atletismo.

“Los días previos a los Juegos Panamericanos (incluso ya estando dentro de la Villa Panamericana) comencé a ser progresivamente hostigada por algunas compañeras y el entrenador encargado de coordinar el relevo, Sr. Marcelo Gajardo“, partió diciendo en un comunicado que publicó en su Instagram.

En esa línea, acusó que la instaron a ceder su cupo, es decir, bajarse de la prueba de 4×400 metros en los Panamericanos. Ante las amenazas, la atleta aseguró que “junto a mi entrenador siempre nos defendimos diciendo que el cupo me lo había ganado en la pista, que las marcas hablaban por sí solas y que además me encontraba mejor preparada que nunca para correr la posta 4×400“. Eso no bastó.

Berdine Castillo: excluida de la prueba y acusando presiones de Ximena Restrepo

“El último día de los Juegos Panamericanos, cuando estaba terminando mi calentamiento para disputar la final de los 800 metros (probablemente una de las carreras más importantes de mi vida), y a poco más de dos horas para que se iniciara el relevo, el Sr. Gajardo se presentó en la pista. Solicitó a mi técnico que abandonara el calentamiento que me estaba supervisando, para expresarle que había decidido ignorar los criterios de selección a último minuto y que me eliminaba del relevo“, confesó Castillo.

“Mi sorpresa fue aún mayor, cuando me informaron que no sólo me habían eliminado a mí de la posta, sino que también habían sustituido a mi compañera Poulette Cardoch. No lograba comprender nada, estaba desconcertada. Nos habíamos ganado el derecho en la pista”, añadió.

Sin embargo, “lo peor vino después”. Tras dar vuelta la página tras su polémica marginación, tanto Castillo y Cardoch se integraron al relevo titular, pero en ese momento, hubieron más problemas.

“Con nuestro regreso, hubo compañeras que amenazaron con bajarse del equipo y me hicieron la “ley del hielo”. De hecho, hice preguntas a las compañeras de la posta y se rehusaban a dirigirme la palabra durante el calentamiento”, dijo.

Fue ahí cuando la deportista nacional acusó que “familiares de otras integrantes del relevo, quienes gritaban e insultaban al equipo técnico de la federación y a otros entrenadores/as que habían solidarizado con nosotras. En lo personal fui increpada de múltiples formas, llegando incluso a insultos que resultan imposibles de no vincular con racismo, clasismo, elitismo y otras expresiones de discriminación“.

En ese contexto acusó, con nombre y apellido, polémicas conductas de Ximena Restrepo, madre de la atleta Martina Weil y vicepresidenta de World Athletics.

“Entre las personas que se presentaron en la pista de calentamiento, estuvo la vicepresidenta de World Athletics, Sra. Ximena Restrepo, quien sin considerar el peso simbólico de su presencia y de sus palabras, gritó e insultó a técnicos de la Federación chilena, señalando a viva voz mi nombre y cuestionando mi presencia en el equipo. Exigió y presionó en todo momento, sin derecho o potestad alguna, que me sacaran del relevo 4×400. Hay múltiples testigos de estos hechos”, consignó.

Al respecto, Berdine Castillo fue enfática al señalar que tanto ella como Poulette Cardoch son “las únicas deportistas del relevo que no egresaron de colegios vinculados al estrato socioeconómico alto de la capital o centros educativos extranjeros y que siempre confió que “el atletismo, al ser un deporte donde todo se mide objetivamente (mediante unidades de tiempo o distancia), no daría espacio a las injusticias“.

Finalmente, la atleta aseguró estar consciente que sus declaraciones nombran “a personas y grupos poderosos, que pueden condicionar negativamente mi carrera deportiva y privarme de oportunidades futuras“.

“Sin embargo, ante tamaña injusticia, resulta imposible guardar silencio. Siento que es mi deber denunciar lo ocurrido y abogar por un atletismo libre de prejuicios y discriminación. Confío, que esta declaración sirva para que este tipo de situaciones no se repitan nunca más”, concluyó.

