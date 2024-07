Tras estudios médicos: Inter Miami confirma qué lesión afectó a Messi en la final de Copa América

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Inter Miami confirma lesión de Messi en ligamento del tobillo derecho tras final de Copa América 2024. Tras estudios, comunicado detalla que su disponibilidad dependerá de evaluaciones periódicas. Afortunadamente, no presenta lesión ósea y no necesitará cirugía. Aunque no se precisa el tiempo de baja, se estima entre cuatro a seis semanas. Argentina venció a Colombia 1-0 en la final, Messi levantó el trofeo junto a Di María y Otamendi.