Estudiante de 19 años deja en evidencia lo "básicas" que son las canciones de Chainsmokers

John Fassold, un joven estudiante que se especializa en cultura digital en la Universidad Estatal de Arizona, realizó un particular experimento para dar a conocer lo fácil que es crear canciones como las de la banda Chainsmokers.

En el video que subió a Snapchat, el universitario de 19 años mostró que con unos simples acordes en el teclado se podían hacer las canciones del popular dúo de DJ’s y que además la mayoría de sus temas están hechos con la misma base repetitiva.

En el clip que tituló “How every Chainsmokers song is written” (cómo se escribe cada canción de Chainsmokers), muestra lo fácil que es tocar la canción Closer -la cual considera su menos favorita- con tan sólo tres acordes.

Asimismo, señala que las letras hablan sobre “lo difícil que es ser blanco y enamorado”.

El estudiante decidió inspirarse en la canción Something just like this de Codplay y escribir su propia versión con una letra sobre el champán, usando los tres acordes clásicos de Chainsmokers. En cuanto a las letras, afirmó que la consigna para componer como el dúo es “quieres que parezca que estás nervioso, pero no nervioso. Y entonces, emparejas sus tres acordes con las palabras”. Así quedó la letra:

Bebimos champán cuando éramos jóvenes

Sé que no eras el único

Tus padres no nos dejaron salir

Así también recalcó que para escribir una canción como ésta, sólo se necesita un “generador de sustantivos aleatorios” y aconsejó a sus seguidores buscar inspiración para las palabras dando una vuelta por sus casas, usando términos como “calculadora” y “detergente”. Fue así como creó otra letra maestra con la palabra que lanzó el generador: “Roble”

Solíamos sentarnos junto al roble

junto a la casa de sus padres

Bebiendo nuestros problemas

Ese viejo roble era el lugar para ir

Fassold comentó al portal de contenidos virales BuzzFeed que él no tiene nada personal con la banda, ni le molesta que tengan éxito con sus canciones, sin embargo, asumió que no es su fan y pensó que sería gracioso dar a conocer lo repetitivas que son los temas que tanto suenan en las radios.

El video también fue publicado en Youtube, donde reúne más de 2,7 millones de visitas. La gente ha tenido divertidas respuestas a este experimento, tanto así que un seguidor escribió una canción usando como inspiración las cosas que tenía en su habitación.