El test de inteligencia más corto de la historia: tiene sólo 3 preguntas

Los test de coeficiente intelectual suelen tener muchas preguntas que buscan determinar -principalmente- el nivel de inteligencia lógica numérica o espacial de una persona.

Pero existen otros exámenes mucho más cortos como la Prueba de Reflexión Cognitiva (CRT, por sus siglas en inglés), creada por el profesor Shane Frederick, que es el test de CI más corto del mundo, pues consta de apenas tres preguntas.

De acuerdo al diario británico The Independent, éste evalúa la capacidad para identificar que un problema simple puede ser realmente más difícil de lo que aparenta. Cuanto más rápido hagas esto, se considera mejor el resultado.

Las 3 preguntas son. 1. Un bate y una pelota cuestan 150 monedas en total. El bate cuesta 100 monedas más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? 2. Si cinco máquinas tardan cinco minutos en hacer cinco aparatos, ¿cuánto tiempo tardarían cien máquinas en hacer cien aparatos? 3. En un lago hay una superficie cubierta de nenúfares y cada día esa extensión dobla su tamaño. Si tarda 48 días en cubrir el lago, ¿cuánto tarda en cubrir la mitad del lago?

¿Qué respondiste?

Probablemente a la rápida, pensaste que las respuestas eran:

1. 50 monedas

2. 100 minutos

3. 24 días

Sin embargo esas no son las correctas, puedes intentarlo otra vez y luego verificar la respuesta más abajo.

Las respuestas correctas son:

1. La pelota costaría realmente 25 monedas. Si el bate cuesta 100 monedas más que la pelota, quiere decir que la pelota vale 25. Pues 125 + 25 = 150.

2. La respuesta es 5 minutos. Siguiendo la lógica que 5 máquinas demoran 5 minutos en hacer 5 aparatos, a 1 máquina le toma 5 minutos hace 1 artículo, entonces si tenemos 100 máquinas, cada una de ellas demorará 5 minutos en hacer 1 artículo. Si ponemos a trabajar las 100 máquinas a la vez, demoraremos 5 minutos en hacer los 100 aparatos.

3. 47 días es la respuesta. Tal vez no te parece lógico, pero si lo resuelves desde el final lo entenderás. Si la superficie cubierta por nenúfares duplica su tamaño cada día, y el día 48 estaba completamente cubierto el lago, quiere decir que el día 47 llevaba la mitad.

El 80% falla

Si no pudiste responder bien, no te agusties. De hecho, casi 3.500 alumnos de la Universidad de Harvard se han sometido a este test y el 80% se equivocó en al menos una de las respuestas. Y de ese porcentaje, el 30% no acertó a ninguna, consigna el diario español 20 Minutos.

Mientras, en el prestigioso MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) sólo acertó el 48% de los estudiantes.

Además, de acuerdo a The Independent esta prueba de CI tiene algunas deficiencias, pues es demasiado breve y no mide todos los tipos de inteligencia existentes, como la lingüística, musical, corporal y cinestésica, intrapersonal, interpersonal o emocional.