La curiosa razón detrás de los nombres de los sándwiches chilenos

Los sándwiches y completos son tan importantes para la gastronomía chilena como las empanadas y el pastel de choclo. Tanto así que les tenemos nombres únicos en nuestro país.

Si vas a un restaurante y pides un Barros Jarpa, por ejemplo, todos saben a qué te refieres en Chile, pero en Argentina te quedarán mirando como “bicho raro”.

Pero, no te has pregunta alguna vez, ¿por qué les hemos puesto esos nombres? ¿Por qué le llamamos al chacarero de tal particular manera? ¿De dónde sacamos el nombre del legendario completo italiano, y su hermano alternativo, el alemán?

Las razones son simples, pero no siempre obvias.

BANDERAS A LA CHILENA

Adonde sea que uno vaya, siempre hay un completo o sándwich que lleva el nombre de “Italiano”, seguido muy de cerca por uno llamado “Alemán”.

El italiano lleva su nombre por sus ingredientes: palta, mayonesa casera y tomate, los cuales forman los colores verde, blanco y rojo de la bandera italiana (una talla fome, pero que calza).

El alemán, por su parte, no es por los colores de la bandera, sino por su ingrediente característico: el chucrut. Éste famoso condimento proviene del país europeo, donde se le conoce como sauerkraut.

El alemán fue bautizado así debido a que la única diferencia entre él y el italiano es el reemplazo de la palta por el chucrut.

Estos dos se han vuelto tan populares que han traspasado las barreras del completo, siendo los nombres dedicados a cualquier sándwich que tenga estos tres ingredientes.

También existen otros completos con nombres de países, como el español y el irlandés. Estos no son tan populares, pero todavía son relativamente comunes en Chile.

Ambos siguen la misma idea que el italiano, usando ingredientes que emulan los colores de la bandera del país que les da su nombre: el español consiste en pimientos rojos con mayonesa, mientras que el irlandés utiliza lechuga, tomate y mayonesa, para poder diferenciarse del italiano.

LOS CENTENARIOS

Hay un sándwich que existe en Chile desde hace más de un siglo. Uno que está curiosamente ligado a uno de nuestros presidentes. El famoso Barros Luco, bautizado por el nombre de su “inventor”, el presidente Ramón Barros Luco.

Barros Luco fue presidente entre 1910 y 1915, una época en la cual Chile parecía estar en la cima del mundo, gracias a la industria del salitre y avances enormes en tecnología.

En este periodo de estabilidad, el mandatario se encontraba con mucho tiempo para gastar durante el día, que normalmente pasaba almorzando en la cafetería Torres de Santiago, pidiendo siempre un sándwich tostado, con pedacitos de carne y queso derretido.

El sándwich terminó siendo conocido bajo su nombre, ya que muchos de los seguidores del presidente pedían que se les sirviera uno “igualito al de Barros Luco”

En 1935, el político liberal Erneto Barros Jarpa crearía una segunda versión del sándwich en el club La Unión, pidiendo que le dieran uno similar pero reemplazando la carne con jamón, según se especula, porque era “más fácil de comer”.

Así que la próxima vez que vayas a comerte un Barros Luco o Barros Jarpa, sea en pan de hamburguesa, molde o francés, sólo recuerda que estás en cierta forma comiéndote un pedacito de nuestra historia.

EL GIGANTE INTERNACIONAL

Chile es reconocido mundialmente por uno de los mejores inventos que han salido de nuestro humilde país: el chacarero.

Éste es un sándwich tan bien recibido que fue parte de la lista de los 13 mejores sándwiches que el mundo tiene para ofrecer de la revista estadounidense Time. Su bajo precio y diversa selección de ingredientes son lo que lo pusieron en el radar de los expertos gastronómicos de la publicación.

Pero, ¿por qué de todos los nombres del mundo, lleva el de “chacarero”? Bueno, igual que el completo italiano, tiene que ver con sus ingredientes, pero esta vez no por sus colores.

El nombre “chacarero” proviene del término “chacra”, el cual es el nombre para una pequeña finca rural, con una vivienda y terreno. En otras palabras, una granja.

En el sur de nuestro país, se les llamaba “chacarero” a los granjeros, y en muchos casos todavía es así. Los ingredientes de este sándwich son justamente los que uno esperaría ver en una granja: porotos verdes, tomate y carne.

No hay que darles más vueltas al asunto cuando con esa simple combinación ya quedas satisfecho.

Se le ha modernizado un poco con mayonesa y ají verde, pero el tradicional es un simple pan hecho de manera artesanal, con estos tres ingredientes originales. Clásico.

BONUS TRACK: LA SALSA GOLF

Terminaremos con algo que técnicamente no es un sándwich, pero que siempre va en conjunto a ellos donde sea que vayas en Chile y Sudamérica.

La salsa golf, también conocida como salsa americana, es una simple mezcla de mayonesa y kétchup, la cual fue ideada en nuestro continente por el químico Luis Federico Leloir.

Éste científico francés radicado en Argentina pasaba sus tardes comiendo en el “Golf Club” del Mar de Plata. Aburrido de las opciones presentadas por los mozos, el químico le pidió al camarero que le trajera todos los aderezos disponibles al restaurant, para experimentar y combinar los más sabrosos.

Fue ahí, en conjunto a sus amigos, que concluyeron que la mejor mezcla posible era la mayonesa con kétchup, a la cual bautizaron como salsa Golf debido al club. Esta es una historia que fue recopilada por el periodista Víctor Ego Ducrot en su libro “Los Sabores de la Patria”, que recuenta historias gastronómicas de la Argentina.

La salsa rápidamente se expandió ya que su preparación era simple, y Leloir nunca patentó la idea, por lo cual cualquier restaurante podía ofrecerla sin pagar regalías. De a poco, se convirtió en uno de los aderezos preferidos por toda la Argentina, y saltó de país a país, eventualmente llegando a Chile.

Hoy, el invento de Leloir es servido en sándwiches, con papas fritas o incluso con comida de mar, gracias a la versatilidad de su sabor y facilidad de preparación.

¿Qué piensas tú de estas comidas? ¿Sabías de estas historias, o es la primera vez que las escuchas? ¡Dinos en los comentarios!