Químicos farmacéuticos rechazan posible venta de medicamentos sin receta en supermercados

El presidente del Colegio Químico Farmacéutico, Mauricio Huberman, se refirió a la discusión que iniciará la Comisión de Salud en mayo próximo, en la Cámara de Diputados, respecto a la venta de remedios en supermercados sin receta, tema que ya había sido rechazado en 2013.

En entrevista con Podr√≠a Ser Peor, Huberman sostuvo que “me parece p√©simo, me parece que lo √ļnico que se quiere es fomentar algo que no est√° destinado a la salud, es algo que favorece a los empresarios del sistema farmac√©utico que quieren ganar m√°s dinero mediante la publicidad”.

Para Huberman, lo anterior no significar√≠a un aporte a la comunidad, “la verdad que la gente no se mejorar√° con el acceso, que es una de las cosas que dicen ellos porque los supermercados est√°n en el mismo lugar donde se encuentran las cadenas, no mejoran en nada el acceso y tampoco mejoran el precio con la competencia”.

A su vez, aclar√≥ que uno de los puntos que se deber√≠an mejorar es la “competencia, y eso significa que el acceso al precio que tienen las cadenas lo tengan todas las farmacias de Chile y cuando se ha mejorado en parte la transparencia, y con esta mejora de los √ļltimos a√Īos, resulta que las farmacias peque√Īas y medianas han crecido m√°s del doble”.

Asimismo, manifest√≥ que un tema a regular es que “los laboratorios no sigan jugando con algunas ofertas y eso bajar√° los precios“.

Consultado por la venta de Paracetamol, Huberman indic√≥ que “ese es el principal medicamento que produce da√Īo hep√°tico por el mal uso que le da la gente (…) Hay gente que muri√≥ por el consumo de medicamentos y que no alcanz√≥ un trasplante, ahora hay otros que causan da√Īo al ri√Ī√≥n”.

Escucha la entrevista completa aquí: