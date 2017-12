Seremi de Salud advierte sobre peligros de objetos inflamables en celebración de Año Nuevo

Jueves 28 diciembre de 2017 | Publicado a las 12:47

El seremi de Salud, Carlos Aranda, entregó consejos con el objetivo de evitar accidentes tras la utilización de elementos correspondientes al Año Nuevo.

En entrevista con Expreso Bío Bío, aseguró que en el caso de las serpentinas en spray se debe tener en cuenta el rótulo del producto.

“Este producto tiene un componente que es un gas altamente inflamable, entonces todos estos productos tienen que tener un rótulo, porque tiene que decir que no se puede exponer al fuego, que no se puede aplicar en las personas y que es inflamable (…) Esto no es un juguete“, aseguró el seremi.

Además, agregó que los globos de luz o globos de los deseos también tendrían restricciones.

“En la práctica ha ocurrido que las personas al manipularlos, como tienen parafina, se puede derretir esta parafina y quemar a las personas que lo manipulan, pero hay una llama que es de alto riesgo de producir quemaduras o incendios (…) Estos globos no se pueden usar en la región Metropolitana“, dijo.

Consultado por recomendaciones, el seremi explicó que todos los elementos deben ser seleccionados con cuidado: máscaras, cotillón, “las máscaras deben tener orificios para los ojos, para la nariz, los trajes pueden ser inflamables y todos los elementos deben tener un etiquetado en español. Todo el cotillón debe tener etiquetado en español“.

Escucha la entrevista completa aquí: