Bustamante pidió a asaltantes que le devuelvan sus argollas de matrimonio robadas

Lunes 08 enero de 2018 | Publicado a las 12:07 · Actualizado a las 12:13

Un llamado a quienes perpetraron el robo en su hogar a que le devuelvan sus argollas de matrimonio, realizó este lunes el periodista Mauricio Bustamante tras hablar sobre la situación que vivió durante la madrugada.

El conductor de TVN se refirió a lo ocurrido en su vivienda de Lo Barnechea, donde ingresaron al menos cuatro individuos quienes lo golpearon en la cabeza y lo maniataron junto a su mujer y uno de sus hijos. Fue así como robaron diversas especies de valor para luego huir en un vehículo del rostro televisivo.

Bustamante aprovechó una salida hacia la Clínica Las Condes, donde se dirigió para revisarse las heridas que tiene en la cabeza, para conversar con los medios.

“Que le toque a uno es dramático, más todavía cuando encañonan a tu esposa, amarran a tu hijo (…) Esto pasó a las 1:20 de la mañana, yo estada durmiendo. Alguien prende la luz y me empiezan a pegar muy fuerte”, dijo el periodista, quien calificó a los asaltantes como “muy violentos y jóvenes”.

“Tal vez suponían que porque uno trabaja en televisión tenía caja fuerte, tenía joyas. No tengo caja fuerte, no tengo joyas, ellos andaban buscando dinero que no tengo“, agregó.

Consultado sobre si los individuos sabían que él era una figura televisiva, indicó que “no lo sé, porque en ningún momento me hablaron por mi nombre””, agregando que no pudo establecer comunicación con ellos.

El periodista informó que sólo un hijo, de 14 años, fue maniatado, y el otro de 9 años no despertó. En tanto, sus tres hijos mayores estaban fuera del hogar ya que realizan trabajos voluntarios.

Finalmente, hizo un llamado a quienes realizaron el violento robo a que le devuelvan las joyas de matrimonio, que es lo que más lamenta de lo sustraído.