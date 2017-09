Pato de hule gigante "muere" tras sufrir percance en Parque Quinta Normal

El pato gigante de hule de Hecho en Casa Fest “murió” en el Parque Quinta Normal, durante la madrugada de este sábado, tras sufrir una rajadura.

La intervención fue dañada aparentemente por un letrero emplazado en la laguna, luego de que se soltaran sus amarras, producto del fuerte viento presente en la región Metropolitana, según consigna Mega.

Según usuarios de redes sociales, el “Rubber Duck” debió ser “rescatado” por personal del festival.

Esta no es la primera vez que el pato gigante sufre daños similares, puesto que durante su paso por Bélgica fue apuñalado 42 veces.

De este modo, se pone en duda la visita de la intervención al Muelle Prat de Valparaíso.

and it seems to me

you lived your life

like a candle in the wind † pic.twitter.com/VT5kYjULRH

— mau (@mau_tweets) 30 de septiembre de 2017