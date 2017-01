Presidente de la Suprema considera grave atentados contra personas con formación intelectual

La entrega del “Plan Estratégico Fiscalía de Chile 2016-2022”, del Ministerio Público, encabezado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, contó con la asistencia de altas autoridades del sector justicia, entre ellos Hugo Dolmetsch, el presidente de la Corte Suprema.

En dicha instancia, Dolmetsch fue consultado por el artefacto explosivo que llegó hasta la casa del presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche y condenó tajantemente el hecho, señalando su preocupación porque este tipo de casos le ocurran a personas con formación intelectual.

“Es de una gravedad increíble, porque es un sistema no utilizado, no conocido. Recordaba dos o tres casos en la historia, pero que se haga a personas que tienen una formación intelectual me parece de la máxima gravedad. Estoy muy conmovido por esto. Espero que se aclare pronto para que no se vaya a repetir”.

El presidente, indicó que es necesaria la mayor legislación sobre el tema, ya que puede cambiar la historia delictual del país.

“Como lo dijo el fiscal nacional: ellos no van a cejar para que los autores sean sancionados. Esto es de una gravedad tremenda y nos puede cambiar la historia delictual en Chile. Así que necesitamos de las policías, del Ministerio Público y la colaboración de todas las autoridades para que esto se aclare”, puntualizó.