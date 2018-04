Piden instalación de semáforo en intersección de centro penquista tras fatal accidente

Tras el fatal accidente ocurrido este lunes en la esquina de Maip√ļ con Ongolmo en el centro de Concepci√≥n, vecinos del sector piden que se instale un sem√°foro en el lugar, ya que temen por su seguridad. A la fecha, son 42 las peticiones de este tipo la que registra el municipio penquista.

Las im√°genes registradas por una c√°mara son claras, el conductor de un veh√≠culo particular no respet√≥ el disco pare chocando a un taxibus, situaci√≥n que no es una novedad en dicha intersecci√≥n, ya que el registro de seguridad de la tienda New Mobile Sound tambi√©n capt√≥ un accidente similar ocurrido en las √ļltimas semana.

En este √ļltimo, al igual que lo ocurrido el lunes, un veh√≠culo particular impact√≥ a un microb√ļs, sin v√≠ctimas fatales.

Tras lo ocurrido, quienes viven o trabajan en las cercan√≠as de Maip√ļ con Ongolmo piden que se instale un sem√°foro en la intersecci√≥n, ya que los accidentes en el lugar son recurrentes.

Lilian R√≠os es due√Īa del local ubicado en esa esquina, recinto que qued√≥ con da√Īos tras el accidente, siendo la sexta vez que los veh√≠culos quedan -pr√°cticamente- incrustados en el negocio.

Actualmente son 42 las solicitudes de semáforos que registra la Municipalidad de Concepción, informó el director de Tránsito, Sergio Marín, mientras que la del cruce en cuestión se está analizando, ya que se debe realizar un estudio.

Asimismo, Marín precisó hasta que punto disminuye el riesgo de accidentes con la instalación de un semáforo.

El semáforo tiene un valor cercano a los 30 millones de pesos, pero -mientras tanto- una de las alternativas del municipio es instalar reductores de velocidad en está intersección del centro penquista.