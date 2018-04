Kast condena mensaje en polera de joven que se fotografió con él: "Es una burla inhumana"

El aspirante presidencial del movimiento Acción Republicana, José Antonio Kast, se refirió este domingo a las fotografías que circulan en redes sociales donde se le puede apreciar posando junto a uno de sus partidarios, quien viste una polera con un mensaje ofensivo hacia las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En las im√°genes el joven lleva una prenda con el r√≥tulo “Pinochet’s Helicopter Tours“, en alusi√≥n burlona a los vuelos donde se arrojaba prisioneros al mar desde helic√≥pteros, atados a rieles de ferrocarril.

Estos art√≠culos pod√≠an adquirirse hasta el a√Īo pasado en Amazon y s√≥lo fueron retirados tras las denuncias de medios internacionales.

This is beyond disgusting. @amazon sells alt-right Pinochet "death flight" T-shirts. https://t.co/51H5vnzWDw pic.twitter.com/YGg727jXfk

Interpelado por cientos de usuarios, Kast aseguró que no reparó en la imagen de la polera y criticó fuertemente el mensaje.

“Me saque cientos de fotos y no me di cuenta de la imagen de la polera. Es una burla cruel, inhumana e inaceptable, que condeno absolutamente”, indic√≥ a trav√©s de su cuenta de Twitter, anexando un video donde se aprecia la sencuencia completa.

Como pueden ver en el video, las personas pasaban y mas que un saludo y breve conversación, se tomaba la foto y en este caso, nunca me di cuenta de cómo estaba vestido. Si me daba cuenta, no me habría tomado la foto. pic.twitter.com/hECb64nSHd

— Jos√© Antonio Kast (@joseantoniokast) 23 de abril de 2018