Amazon sigue vendiendo polémicos artículos inspirados en Pinochet a pesar de polémica

Una nueva polémica sacude a la reconocida tienda virtual Amazon luego que se diera a conocer que dentro de su catálogo se ofrecen diferentes prendas que aluden a los Vuelos de la Muerte ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El hecho fue revelado por el periodista del The New York Times y The Guardian, Uki Goñi, quien publicó en Twitter imágenes de poleras con mensajes como “Death Flight” o “Pinochet’s Helicopter Tour”.

Aunque Goñi aseguró que rápidamente hizo una denuncia en el portal, logrando que Amazon diera de baja las publicaciones de la marca DeathStyle, con el paso de las horas comenzaron a aparecer nuevas publicaciones.

Basta con poner “Pinochet Helicopter” en el buscador para encontrar una gran variedad de artículos con la polémica leyenda, las que van desde lencería, mochilas hasta incluso ropa para bebés.

Estos productos se han vuelto sumamente populares entre los supremacistas blancos de Estados Unidos, quienes han protagonizado ataques raciales en Charlottesville, Estados Unidos.

Amazon sigue vendiendo remeras, bombachas y mochilas con la foto de Pinochet y el logo de los "vuelos de la muerte"😡https://t.co/wpY795ds61 pic.twitter.com/sI7Da1Ropj — Uki Goñi (@ukigoni) 17 de agosto de 2017

Chris Cantwell, uno de los integrantes de estos grupos, aparece en un documental de Vice News, que habla sobre los incidentes de Charlottesville, usando una de estas poleras.

Los llamados Vuelos de la Muerte fueron vuelos realizados por helicópteros del Ejército de Chile durante la dictadura militar de Augusto Pinochet con el objetivo de hacer desaparecer cuerpos de detenidos desaparecidos en el mar.