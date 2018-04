Piñera defiende designación de su hermano como embajador y responde a críticas por Lexus

El presidente de la República, Sebastián Piñera, negó nepotismo tras el nombramiento de su hermano Pablo Piñera, como embajador de Chile en Argentina; y se refirió a las críticas tras la compra de un millonario automóvil Lexus, que finalmente fue cancelada.

“Yo no he nombrado a Pablo Piñera embajador por ser mi hermano“, partió diciendo el mandatario, en una ceremonia realizada hoy domingo en el marco del Día de la Tierra.

“Lo he nombrado porque estoy convencido que reúne todos los requisitos (…) y nadie ha puesto en duda esa situación”, añadió Piñera.

Las declaraciones se dan luego de que el jefe de Estado anunciara la designación el pasado jueves, propuesta que fue aceptado de forma inmediata por el gobierno trasandino “en un gesto que da cuenta de la estrecha vinculación y aprecio entre los mandatarios de ambos países“, señaló en aquella ocasión el Ejecutivo chileno, mediante un comunicado.

Lexus

El cuestionado nombramiento de su hermano no fue el único tema abordado por el mandatario, puesto que también se refirió a la suspensión de la compra de un costoso automóvil Lexus para la Presidencia.

Sobre este tema, aseveró que fue él quien dio pie atrás en la adquisición, anunciando que “voy a seguir usando mi automóvil particular. De hecho le he propuesto a la administración de la Presidencia que yo entregue mi automóvil particular en un comodato, es decir en un préstamo gratuito, para que cumpla con los requisitos”.

“Usted sabe que un presidente no puede andar en cualquier auto“, sentenció.

El vehículo adquirido se trataba de un Lexus LS500, de alta gama y altos estándares de seguridad; con un costo cercano a los 70 millones de pesos.