Rafael Garay abandona prisión preventiva: rebajaron cautelar a arresto domiciliario total

Luego de nueve meses cumpliendo con prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber, se ordenó que Rafael Garay abandone el recinto penitenciario durante esta jornada.

Tras esta medida, que fue decretada por el Tercer Tribunal de Garantía de Santiago, el ingeniero comercial quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, las que empezará a cumplir a partir de hoy lunes.

Asimismo, se ofició a la Comisaría correspondiente, para verificar que se cumpla con lo decretado.

Todo este ocurre en la antesala de la acusación y juicio oral al que pretende llegar el fiscal José Morales. El objetivo es conseguir una condena de cumplimiento efectivo en su contra por 36 delitos de estafa por un fraude de casi 2 mil millones de pesos.

Además, se informó Garay se someterá a un tratamiento contra bebidas alcohólicas.

La causa en contra de Garay comenzó el 16 de septiembre de 2016, luego de que no retornara de un viaje a Europa, dejando pendiente los retornos de dinero correspondientes a las inversiones de los clientes de su empresa Think and Co.

En marzo de este año, el penquista fue extraditado desde Rumania, ocasión en la que fue formalizado por estafas piramidales reiteradas por más de 2 mil millones de pesos.

