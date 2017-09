Estudiantes reubicados de la U. del Mar viven endeudados y todavía no comienzan semestre

A 4 años del cierre de la Universidad del Mar por las deudas y grandes problemas académicos que registró, una serie de exalumnos de dicha institución continúan el camino de los estudios gracias a la reubicación del Ministerio de Educación (Mineduc), en 2013, a otro establecimiento: la Universidad Iberoamericana.

Sin embargo, hoy viven con deudas de entre 10 y 15 millones de pesos y todavía no pueden comenzar su segundo semestre 2017, debido a los problemas económicos que la universidad está experimentando.

Lo anterior, a pesar de que en su momento el Gobierno planteó esta universidad como una opción confiable, indican los mismo alumnos.

Es el caso de Paula Vera, Javier Mora y María José González quienes estudian Enfermería en la Iberoamericana después de haber pasado por la U. del Mar. Los afectados explican que hoy deben millonarias sumas por los créditos que pidieron para estudiar en esta última, lo cual no trajo ningún beneficio, y por los nuevos créditos que tuvieron que solicitar para estudiar hoy.

“Es una angustia no poder realizarse como profesional de la salud y cada vez se ve más lejos poder ser enfermera. No sé si seguir estudiando y volver a endeudarme en cinco años más, y después no te den pega, porque tampoco te reciben con muchos años”, explicó Vera a diario La Segunda, quien espera terminar su cuarto año académico con 37 años de edad.

Consultada por las razones que la motivó a reubicarse a la Iberoamericana, teniendo la opción de Santo Tomás o Las Américas, Vera explica que en ese momento la universidad estaba acreditada y presentaba la mejor alternativa económica. Sin embargo, en 4 años las cosas han cambiado y la institución parece seguir los mismo pasos que la U. del Mar, detalló.

“La mayoría, yo diría que un 20% de los estudiantes de Enfermería, optó por la Iberoamericana porque estaba acreditada y tenía el arancel que nos convenía. Al comienzo se nos dijo que convalidarían los ramos, lo que al final no ocurrió y tuvimos que empezar desde primer año”, confesó.

Además, agregó: “Cuando me inscribí (…) el Gobierno la planteó como una opción confiable. Que vuelva a pasar lo mismo (U. del Mar) no es un problema mío, es un problema del Estado que no revisa a las universidades antes”.

Uno de los problemas a los que se refiere Vera es el déficit financiero que ha imposibilitado retomar normalmente las clases a la Universidad Iberamericana. El segundo semestre todavía no comienza en las carreras del área de la salud, lo que ha hecho reflotar recuerdos de lo que ocurrió hace 4 años.

Al respecto, el Mineduc está analizando la posibilidad de intervenir o no en la situación, lo que se decidiría a mediados de octubre después de la investigación correspondiente que están llevando a cabo.