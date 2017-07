Exministra del Sernam acusa a Rincón de haber pedido archivar denuncia: "No eres inocente"

La exministra del Sernam, Laura Albornoz, manifestó su molestia luego de que la Junta Nacional de la Democracia Cristiana le brindara su apoyo a la candidatura al Congreso del diputado Ricardo Rincón y aseguró que no es inocente.

En la instancia se mostró un gran apoyo al diputado pese a la acusación de violencia intrafamiliar que mantiene, lo que incluso motivó que Carolina Goic decidiera “tomarse unos días” para evaluar la continuidad de su campaña.

A través de su cuenta de Twitter, Albornoz calificó el apoyo de la DC a Rincón como una vergüenza. Luego, dirigiéndose directamente al diputado, agregó que “el tribunal civil te sancionó” y precisó que no había delito de maltrato habitual, porque esa ley se aprobó en 2005.

Ricardo, el tribunal civil te sanciono. No había delito de maltrato habitual xq esa ley se aprobó en 2005. #EresUnFresco #enacional

Laura Albornoz también acusó a Rincón se haber solicitado que la denuncia se archivara cuando llegó al Sernam. “Una cosa es que tengas derecho a defensa, pero es inmoral que mientas”, afirmó.

“Rincón. No eres inocente”, añadió la exministra del Sernam.

Rincón. No eres inocente, fuiste a SERNAM en 2002 a pedir q se archivara la denuncia de tu ex pareja!. El tiempo pasó, pero No Mientas!!

