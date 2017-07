Junta Nacional DC respalda repostulación de Rincón al Congreso pese a críticas de Goic

Tras la Junta Nacional de la DC celebrada este fin de semana de Santiago, el partido votó a favor para que el diputado Ricardo Rincón formara parte de la lista parlamentaria de la colectividad.

El parlamentario junto con destacar el apoyo de su cónyuge Patricia y familia, expresó su emoción tras recibir el respaldo de su partido y agradeció especialmente a las mujeres por colaborar en su triunfo.

“Agradezco a todos mis camaradas porque para hacer partido y ganar una Presidencial de la República se necesita convicción, ganas e ideas de verdad (…) se necesita unidad y eso vamos a lograr en esta candidatura, y esperamos que eso impregne a todas las candidaturas de la DC”, dijo.

La votación se desarrolló en un clima tenso debido a la acusación que mantiene Rincón por violencia intrafamiliar.

En el encuentro, la presidenta de la DC y candidata presidencial, Carolina Goic, aludió nuevamente –pero sin nombrarlo- al diputado, a raíz de estas acusaciones ante la justicia en relación a su candidatura.

Pese a ello, Rincón aseguró que no tiene problemas con Goic, puesto que fue su compañera durante cuatro años en la Cámara de Diputados y que lo principal es enfocarse en los problemas que afligen de verdad a la gente.

“Espero que eso lo asuma el comando y quienes han dicho eso, no yo, no tengo que responder los dichos de otros, ni menos quienes no han contribuido a un esfuerzo colectivo, unitario, con convicción e ideas, que ha sido siempre mi propuesta”, aseguró.

En esa línea, el abogado precisó que ha sido objeto y sujeto de falsas acusaciones por violencia intrafamiliar hace 15 años, hecho acreditado por la justicia.

“Tengo todo el espíritu unitario, de camaradería y de fraternidad que toda mi gente tendrá en la región de O’Higgins, porque somos nosotros los representantes verdaderos. Por lo tanto, corresponde que ese mismo espíritu lo tenga el resto” aseguró.