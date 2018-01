La ex participante Calle 7 Valentina Roth tuvo un año 2017 bastante complejo, tras la relación de pareja que mantuvo con Martin Buschman, la que terminó con acusaciones de violencia física.

Sin embargo, en los últimos meses la joven se ha visto de lo más feliz con su nuevo pololo Piergiorgio Iubini Ballotta, con quien se trasladó a vivir a Concepción, desde donde comparte con sus seguidores a través de redes sociales parte de su vida.

Es en este escenario que la joven de 26 años realizó una sentida publicación donde mostró cómo la anorexia dañó su cuerpo.

Junto a un potente mensaje, Vale compartió una serie de fotografías en las que mostró como lucía cuando padecía anorexia y cómo está hoy.

“Vean la secuencia de fotos por favor. Tómenle peso a este tema que cada día va creciendo. Una enfermedad que está matando a miles de mujeres”, comenzó señalando.

Luego agregó: “Yo luché 9 años contra la anorexia y bulimia, llegué a pesar 43 kilos (midiendo 1.68), pase por muchos psicólogos y psiquiatras, y en verdad estaba todo en la mente porque si yo no quería ver la realidad y cambiar mi mentalidad no tenía sentido asistir a esas terapias”.

Pero eso no fue todo, pues alentó a las mujeres que sufren esta enfermedad a luchar para salir adelante.

“Un día me levanté sintiendo que me moría sin fuerzas ni para caminar y dije ok, chao no más. Costó pero lo logré y sí chicas, ¡si se puede! Si quieres puedes, es tu cuerpo, tienes que cuidarlo no maltratarlo. No se hagan más daño y si piensan que es demasiado tarde para salir de su problema están equivocadas ¡nunca es tarde! ¡Vamos! Ustedes pueden, son hermosas, quiéranse, respétense. Si yo pude salir sola de esto ustedes también”, escribió.

Tras la publicación, sus seguidores le hicieron llegar cariñosos mensajes en los que resaltaron su valentia.

“Qué lindo mensaje”; “Estás hermosa Vale, eres la mejor”; “Qué buen mensaje @valeroth22”; “Mucho mejor y saludable Vale”; “Es maravilloso que puedas dar este mensaje. Sigue así @valeroth22, eres una gran mujer”, fueron parte de los comentarios que recibió en la plataforma.

A continuación te dejamos la secuencia de imágenes que compartió.