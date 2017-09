Michelle Carvalho desafía a Instagram con osada foto

Por estos días la modelo se encuentra vacacionando en Buenos Aires. Sin embargo, el estar al otro lado de la cordillera no fue impedimento para que sin tapujos mostrara su pecho al desnudo. Al igual que las celebridades hollywoodenses, la brasileña quiso unirse a la tendencia #FreeNipples (Pezón libre) que busca generar igualdad frente a los hombres, puesto que ellos muestran sus pezones sin ser algo obsceno. Michelle sorprendió a sus seguidores en las stories de su Instagram cuando compartió la foto donde mostraba su pezón. La reveladora instantánea fue acompañada por un simpático dibujo de un ratón. ❤️ 🐭 Posterior a su atrevimiento, la modelo recibió múltiples muestras de cariño por su valentía y finalmente compartió un mensaje hacia sus seguidores. “Basta de prejuicios”, “Basta de machismo”, “Somos libres”, fueron algunas de las palabras de Michelle

A post shared by MICHELLE CARVALHO (@mrs_carvalho) on Sep 22, 2017 at 9:15am PDT