La apasionante historia real de la princesa iraní de la que todos se ríen en Facebook

En los últimos días se viralizó en Facebook la antigua imagen de una princesa iraní, que según la leyenda era considerada un símbolo de belleza y perfección.

De acuerdo a las redes sociales se trata de Zahra Khanom Tadj es-Saltaneh, quien existió a finales del siglo XIX y habría tenido más de 145 pretendientes, 13 de los cuales se habrían suicidado tras su rechazo.

Aunque el nombre que le asignaron a la imagen es real, el resto de la historia no lo es, y como muchas veces ha ocurrido, la realidad superó a la ficción.

Independiente de los cuentos sobre sus relaciones amorosas, la princesa era una mujer aguerrida considerada una de las pioneras del movimiento feminista en Irán.

Mejor conocida como Tadj es-Saltaneh, ella no sólo era una princesa, sino que también una escritora que redactaba las memorias de la dinastía Qajar, texto que es estudiado hasta el día de hoy y que llevó por nombre Crowning Anguish: Memoirs of a Persian Princess from the Harem to Modernity 1884-1914 (Angustia Coronadora: Memorias de una Princesa Persa del Harem a la Modernidad 1884-1914).

En él relata cómo fue crecer en el harem de su padre Nasser al-Din Shah, rey de Persia desde 1848 a 1896, donde cientos de mujeres luchaban por la atención del Shah. A pesar del egoísmo y la superficialidad que existía a su alrededor, Taj-al-Saltaneh logró convertirse en una de las primeras mujeres progresistas iraníes de su tiempo, así al menos lo cuenta el portal web dedicado a la historia Irán iranicaonline.

En sus memorias, Taj-al-Saltaneh es muy franca al criticar el patriarcado y el atraso de su padre, y su hermano, Mozaffar-al-Din Shah, por lo que se le tilda de feminista y socialista.

En el mismo texto queda claro que ella estaba familiarizada con las artes de la música y la pintura, y con la historia y la literatura francesa. Además, realiza descripciones detalladas de eventos, lugares y rasgos físicos y conductuales de la gente de la época.

El período de treinta años que ella cubre en sus memorias, también es el período en la historia de Irán donde la sociedad se está moviendo del viejo y tradicional orden de cosas a uno nuevo y moderno.

Su verdadera pasión

A diferencia de lo que dicen las redes sociales, mucho tiempo antes de que ella pudiese siquiera decidir su futuro, su padre arregló su matrimonio con Amir Hussein Khan Shoja’-al Saltaneh, cuando apenas tenía ocho años.

Aunque se casaron años después, el matrimonio no duró demasiado y se divorció, quedándose junto a sus cuatro hijos. Fue entonces cuando el famoso poeta Aref Qazvini se enamoró de ella y le dedicó el famoso poema Ey Taj.

Pero la vida sentimental no era lo más importante para Taj Saltaneh, su verdadera pasión era la lucha por la justicia. Por ello es considerada una pionera en la lucha por el derecho de las mujeres y del feminismo en su país.

De hecho, fue una de las fundadoras de Anjoman Horriyyat Nsevan (La sociedad de la libertad de las mujeres), donde trabajó por la igualdad de derechos, pelea que se sigue dando hasta el día de hoy.

También fue la primera en quitarse el hijab y usar ropa occidental, algo que los hombres de la época tomaron como una frenta.

Su aporte a la causa es estudiado hasta hoy en diferentes universidades mundiales, incluyendo Harvard.