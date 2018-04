Miles de personas marchan por la paz y justicia en Nicaragua

Miles de nicarag√ľenses marcharon este s√°bado en Managua en una peregrinaci√≥n por la paz y en demanda de justicia tras protestas que dejaron 43 muertos en el pa√≠s.

Durante la manifestación convocada por la Iglesia Católica, los obispos dieron un plazo de un mes para que se llegue a acuerdos por las violentas protestas que se presentaron en el país contra una reforma previsional que finalmente fue retirada por el gobierno de Daniel Ortega.

La multitud azul y blanca -colores de la bandera- estaba integrada por jóvenes, adultos mayores y campesinos que se reunieron en tres puntos de Managua para marchar hacia la catedral, convocados por la Conferencia Episcopal.

“Hemos peregrinado como un solo pueblo, hermanados en la fe del se√Īor Jes√ļs, hermanos en el dolor por tantas vidas perdidas (…) un solo pueblo peregrino hermano en el anhelo de justicia, paz y reconciliaci√≥n”, dijo el cardenal Leopoldo Brenes durante una homil√≠a masiva con la que se sell√≥ la movilizaci√≥n.

Brenes, en nombre de la Conferencia Episcopal, dijo que acept√≥ ser testigo y mediador en el di√°logo convocado por el presidente Ortega, pero se dio el plazo de un mes para evaluar “si existe un compromiso real de cumplir los acuerdos” que se adopten.

“Si vemos que no se est√°n dando esos pasos har√≠amos un alto y le diremos al pueblo de Dios que as√≠ no podemos seguir y que no se pudo”, advirti√≥ el religioso en medio de aplausos de la multitud, que coreaba “¬°Que se vayan!” en alusi√≥n a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

El prelado, que ha mantenido una posici√≥n cautelosa frente al di√°logo, estim√≥ que las conversaciones deben tener como fin “la verdad, la justicia y la libertad”.

“Nicaragua quiere la paz para que no haya m√°s derramamiento de sangre; se tiene que hacer justicia por los muertos y desaparecidos”, dijo Mar√≠a Flores, una abogada de 40 a√Īos entre la multitud.

“Se nos acab√≥ el miedo, queremos una Nicaragua libre”, afirm√≥ Rosa Herrera (s), mientras marchaba.

La movilización se realizó en un ambiente tranquilo de devoción y rogativas por la paz, pero también demandas de justicia por las víctimas de la represión a las protestas de estudiantes y pobladores contra una reforma al Seguro Social que aumenta la cuota obrera y patronal.

Una caravana de campesinos, asentados en la ruta donde el gobierno planea la construcción de un canal interoceánico en el sur del país, despertó especiales simpatías entre otros asistentes.

Esta es la segunda marcha multitudinaria en la capital nicarag√ľense tras las protestas, despu√©s que el lunes los empresarios tambi√©n se manifestaran para rechazar las reformas a la seguridad social y en apoyo a los j√≥venes que fueron reprimidos.