Actor de "Machos" contó supuestas conductas inadecuadas de Herval Abreu cuando era docente

El actor Rodrigo Bastidas personific√≥ a “Armando Mercader” en la exitosa teleserie Machos de Canal 13, la cual fue dirigida por el director de televisi√≥n Herval Abreu, quien fue denunciado por un grupo de actrices de haber realizado actos de acoso sexual en dicha estaci√≥n.

Por varios a√Īos, Bastidas se desempe√Ī√≥ como director de la Escuela de Teatro en DuocUC, centro educacional donde Abreu tambi√©n dict√≥ clases de actuaci√≥n. Fue en ese entonces, cuando conoci√≥ casos de supuestas conductas impropias del director de TV.

El conversaci√≥n con el matinal La ma√Īana de Chilevisi√≥n, el actor cont√≥ que alumnos le comentaron en ocasiones que Abreu ten√≠a metodolog√≠as de ense√Īanza que eran inapropiadas, por lo que decidi√≥ intervenir.

“Sobre su metodolog√≠a, yo recib√≠ este tipo de opiniones como ‘sabes que nos est√° haciendo unas clases extra√Īas donde nos piden ejercicios que tienen ciertas caracter√≠sticas que no nos parecen’. Lo que hice en ese momento fue hablar con √©l y decirle: ‘Sabes qu√©, Herval, esto no est√° en la l√≠nea de nuestra escuela’. Y lo que hice fue no llamarlo m√°s a hacer clases. Fue cesado en ese momento”, record√≥.

El artista agreg√≥ que esas conductas se vieron en otras casas de estudio de Santiago, donde √ļnicamente se le ped√≠a a los alumnos que realizaran escenas de car√°cter sexual, en el supuesto que durante su vida profesional tambi√©n les tocar√≠a realizarlas.

“El profesor empezaba a requerir escenas connotadamente sexuales e incluso homosexuales. Y √©l se pod√≠a apoyar en decir que al actor el d√≠a de ma√Īana le pod√≠an pedir una cosa as√≠. Ah√≠ es la diferencia entre una persona inmoral o amoral, y en ese sentido yo creo que estamos aqu√≠ en presencia de una persona enferma”, expres√≥.

No obstante, Rodrigo Bastidas asegur√≥ que, en su rol de director de escuela, nunca le lleg√≥ una denuncia formal por acoso o abuso sexual, aunque asegur√≥ que tras todos los antecedentes conocidos la √ļltima semana, le cree a sus exalumnos.

Cabe se√Īalar que 7 fueron las mujeres que acusaron p√ļblicamente a Herval Abreu de haber cometido actos de acoso y abuso sexual, mientras era director de las producciones dram√°ticas de Canal 13.