Nicole Moreno abandona ‘Bienvenidos’ tras vivir incómodo momento con Pancha Merino

La mañana de este viernes en el matinal Bienvenidos estuvo como invitada Nicole ‘Luli’ Moreno, para ser parte de la sección del horóscopo junto a Pedro Engel.

Lo que nadie imaginó es que su participación no superaría los 10 minutos en pantalla, esto luego de vivir dos incómodos y ‘curiosos’ momentos.

Si bien había anunciado en su cuenta de Instagram que estaría a las 11:00 horas, lo cierto es que apareció pasado las 12:30, y apenas el astrólogo comenzó con sus consejos, Moreno quiso intervenir con una pregunta que complicó a varios y que provocó la risa de Francisca Merino.

‘Luli’ quería preguntar si acaso existía la reencarnación para personas ‘buenas’ que fallecían, sin embargo, no pudo formular la interrogante de manera clara. “Si muere gente que no corresponde ya sea del mundo entero ¿crees tú que vuelva a…reencarnarse…en algún animal o en alguna persona?“, indicó la joven, provocando la risa de Merino, a lo que ella respondió evidentemente molesta. “No te rías Panchita, bueno…tú me vas a entender (le dice a Pedro) ella siempre se ríe de las cosas pero…no hay preguntas tontas pero sí respuestas muy tontas“, contestó.

Y eso no fue todo, pues minutos después, su nueva perra llamada ‘Princesa’ apareció en el living y Montserrat Álvarez preguntó, inocentemente, de quién era la mascota, a lo que Nicole contestó que era ella pero que por favor no la mostraran pues no quería “exponerla”.

Fue así como se levantó, tomó al animal en brazos y lo llevó fuera del set cruzándose por la cámara. Luego de esa intervención, no volvió a aparecer en el espacio.

En redes sociales también se percataron de su repentino abandono y comentaron con ácidos mensajes en Twitter que al parecer Luli no estaría bien. Cabe señalar que nadie del programa se refirió a su abrupta desaparición de pantalla.

#HoróscopoBienvenidos y la Luli? Fue a redactar una pregunta??? 😅😅😅😅😅😅 — Isabel (@isabelaliagatr2) 8 de septiembre de 2017

Gracias por sacar a luli!! 🙏🏻🙏🏻 estuve a punto de cambiar de canal #HoróscopoBienvenidos — Ann (@ann_1982stgo) 8 de septiembre de 2017

#horoscopobienvenidos qué onda echaron a la luli? 😂 — Titi Cuadra Calas (@titicuadrac) 8 de septiembre de 2017

#horoscopobienvenidos que onda lo desubica' de la "luli" — it's me constanza (@Constan27802717) 8 de septiembre de 2017

#horoscopobienvenidos @PanchaMerino1 Panchita, tu cara nos representó a muchos, una mirada a veces habla demasiado 😂, Luli paaaabre — Bastian Arias Valdés (@Basti_arias) 8 de septiembre de 2017

Pobre luli jajjaja no quiere exponer su perrita.. pobre #horoscopobienvenidos — karina Cuevas (@karina_cuevas) 8 de septiembre de 2017