El sorprendente pasado futbolero de Ramón Ulloa: fue arquero de Deportes Puerto Montt

Un desconocido dato en la vida de Ramón Ulloa fue dado a conocer durante la presente jornada: a los 17 años, el periodista insigne de Canal 13 estuvo a punto de convertirse en futbolista profesional en la posición de arquero, llegando a formar parte, incluso, del Plantel de Honor de Deportes Puerto Montt, aunque sin debutar.

A los 15 años Ulloa entró a las divisiones juveniles del club sureño. Dos años más tarde, debido a sus capacidades, fue promovido al primer equipo, justo en los días en que esperaba los resultados de la Prueba de Aptitud Académica.

“Hernán ‘Clavito’ Godoy (actual entrenador de Santiago Morning), quien era nuestro director técnico del equipo, me dice: ‘vas a entrenar solo conmigo, ven pa’ acá‘. Entrenamos por horas toda la mañana trabajo específico de arquero como remates, reacciones, velocidad, repeticiones una y otra vez, hasta que no pude más. Luego nos quedamos conversando y me preguntó si quería dedicarme al fútbol”, contó Ramón a Las Últimas Noticias.

“Le dije que había dado la Prueba de Aptitud Académica y quería entrar a estudiar Periodismo. Me dijo: ‘estudia’. No sé si veía muchas cualidades en mí“, apuntó el actual rostro del noticiero central “Tele13”.

“Ramón no iba a ser un jugador de exportación. Además en esa época habían otros arqueros en Puerto Montt. La carrera de futbolista no dura para toda la vida, una lesión fuerte y se acaba. Por eso yo siempre recomiendo estudiar a los chiquillos“, recordó Hernán Godoy al mismo diario.

Como arquero reserva de Deportes Puerto Montt, Ulloa figuró en las nóminas que enfrentaron la pretemporada de 1987, ante equipos como Deportes Valdivia, Osorno y Temuco. Oficialmente, no debutó, pero sí estuvo a punto en el duelo frente a los valdivianos.

“En el segundo tiempo el arquero se lesionó en una pelota aérea. Estábamos perdiendo como 3 a 0 (…) El profe me dijo ya, vas a tener que entrar’. Yo pensé que ese iba a ser mi debut, pero no, el arquero se recuperó”, recordó el periodista.

“En todo caso no era Claudio Bravo, No llegaba, me falta porte para el arco, mido 1.74 metros“, apuntó el casi futbolista. “Como dirían los futbolistas a los periodistas: ustedes tendrían que hacer las evaluaciones”, agregó.