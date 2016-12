La emotiva despedida de Simón Pesutic a "Luquitas" tras término de grabaciones de Sres. Papis

Hoy fue el último día de grabación para este precioso al que le tomé un cariño indescriptible. Me hizo rabiar, reír, emocionarme y volver a encontrarme con ese pequeño que todos llevamos dentro. Aprendí a enfrentar mi trabajo desde otro lugar, con más energía y menos prisa, porque siempre hay espacio para jugar. Gracias pequeño saltamontes. Luz con patas. Que te vaya súper! ❣

