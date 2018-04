Luis Jara reacciona a polémica por falso relato y se refiere al bullying virtual que sufre

Un momento complicado vivió este martes Luis Jara, luego que una página de Facebook comenzara a viralizar un relato sobre su supuesta participación en un matrimonio, donde se habría robado la atención.

BioBioChile fue el primer medio en desmentir la informaci√≥n, y seg√ļn comentaron sus protagonistas, no s√≥lo el relato era el falso, sino que las im√°genes que lo acompa√Īaron eran fotos privadas que fueron filtradas por un desconocido.

Luis Jara, quien ayer tild√≥ la publicaci√≥n de ‚Äúpura maldad‚ÄĚ, decidi√≥ hablar sobre lo ocurrido en su programa Mucho Gusto, donde explic√≥ que hace cinco a√Īos fue invitado al matrimonio de una pareja amiga, su excorista y el director musical de su banda, a quienes conoce hace m√°s de 15 a√Īos.

“Yo fui invitado como cualquiera de sus amigos m√°s cercanos. Por un motivo que se desconoce, fotos privadas del matrimonio de ellos, llegaron a manos inciertas. Y alguien con much√≠simo tiempo redact√≥ sucesos donde yo habr√≠a robado excesivamente el protagonismo”, explic√≥ el animador. “Todo el relato que se hace ac√°, es absolutamente falso”, sentenci√≥.

“Efectivamente yo fui al matrimonio, efectivamente yo bail√©, efectivamente me tom√© mis tragos, efectivamente yo fui parte de una fiesta, como cualquier persona. Sin embargo, esta persona hace un relato tan impresionante, lleno de maldad, de mala leche, de mentiras y falsedades, que yo -como yo estoy tan acostumbrado a cargar con esto- no le d√≠ importancia. Pero el rebote que esto tuvo fue que ocho mil personas me empezaron a escupir por el supuesto egocentrismo del que yo he cargado mucho tiempo”, agreg√≥.

“Esto fue rescatado y tomado por medios de comunicaci√≥n serios, no todos (…) Lamentablemente, un peque√Īo grupo no lo hizo y estigmatiza, institucionaliza y legitima una mentira. Eso a m√≠ me parece s√ļper grave”, sentenci√≥ y coment√≥ que la falsa historia lo hab√≠a indignado

Posteriormente coment√≥ el bullying cibern√©tico que recibe desde hace mucho tiempo, donde se critica su supuesto alto ego. “Yo hace mucho rato soy v√≠ctima de un hostigamiento que no logro entender, sin embargo, desde muy peque√Īo he logrado desarrollar una herramienta maravillosa que me tiene parado frente a una c√°mara de televisi√≥n, que es el sentido del humor”, reconoci√≥.

“Despu√©s de 32 a√Īos de carrera, 22 en televisi√≥n, sin jam√°s haber pisoteado a nadie, hoy d√≠a hay gente que me falta el respeto”, sentenci√≥.

Junto a ello, tambi√©n habl√≥ sobre la importancia del respeto que debe existir entre las personas. “El respeto es un valor que se tiene que hacer presente en cualquier ser humano. Yo no pido en mi condici√≥n de artista que me hagan un monumento o me aplaudan cuando salga a la calle, porque no soy un imb√©cil. El respeto es hacia los padres, los profesores, los compa√Īeros de trabajo y a s√≠ mismo. Cuando yo pierdo el autorespeto no soy capaz de respetar al que tengo al frente. Yo no pido respeto como artista, aunque me lo gan√©, pido respeto para cualquier persona”, se√Īal√≥.

“Si voy a usar una red social, tengo que tener la hombr√≠a de dar la cara. Ninguna persona que me haya dicho algo, me lo ha dicho a la cara, lo ha hecho desde la trinchera del anonimato. As√≠ se hace uso de las redes sociales, hoy en d√≠a. Eso no lo comparto, no lo voy a aguantar”, explic√≥.

“Esta broma de mal gusto, a mi me duele, me violenta, pero me hace preguntar, ¬Ņqu√© cresta estamos haciendo con nuestras redes sociales?, ¬Ņqu√© cresta estamos haciendo con nuestros hijos que estamos formando?”. cuestion√≥ el cantante. “Yo los invito humildemente a reflexionar qu√© hacemos con nuestras redes sociales y el da√Īo que le pueden provocar a gente que no tiene una c√°mara de televisi√≥n para defenderse, como yo”, finaliz√≥.

La respuesta de los culpables

El falso relato fue publicado por la página de Facebook TintAmarilla, quienes tras la polémica cuentan con casi 19 mil seguidores.

A trav√©s de su plataforma, sus creadores reaccionaron ante lo ocurrido y criticaron fuertemente a los medios junto con desligarse completamente de su responsabilidad. “Para cualquier ser humano con un IQ superior o igual a 100, este relato (jam√°s noticia, ya que no hay fuente alguna verificable) ser√≠a absolutamente ficticio. Nadie en su sano juicio podr√≠a creer que Luis Jara (independiente de las fotos) iba a ser capaz de hacer todo lo que se dice, sin el debido permiso de los comensales. Absurdo”, afirmaron.

A diferencia de lo que exclaman los novios, la p√°gina asegura que las im√°genes utilizadas se pueden encontrar a trav√©s de Google Images, y que incluso ellos difuminaron los rostros de quienes aparec√≠an en las fotos, algo que, seg√ļn ellos, no estaban obligados a hacer.

“Adem√°s de no haber ninguna fuente fidedigna, el relato cuenta con la composici√≥n de im√°genes que se pueden encontrar libremente en Google Images, e incluso con un par de clics llegas a su fuente directa poniendo ‘Luis Jara matrimonio’ (Chilen*****.cl, de quienes desconozco porqu√© publican fotos privadas de libre acceso a todo el p√ļblico) donde se pueden ver normalmente y sin ning√ļn problema”, sentenciaron.

“Nosotros (no siendo necesario) difuminamos la mayor√≠a de los rostros de los implicados, e incluso, en ning√ļn momento salieron nombres reales en el relato, salvo el de Luis, obvio (que podr√≠a ser incluso, otro Luis). En resumen, un post absolutamente inocuo, sin sentido m√°s que el tirar la talla. A todas luces, salvo para incautos”, escribieron.