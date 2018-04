La verdad tras la historia viral que acusa a Luis Jara de opacar a los novios en una boda

Durante las √ļltimas horas el relato de un matrimonio al que habr√≠a asistido Luis Jara se ha vuelto viral en redes sociales. La historia fue compartida en una p√°gina de Facebook, donde adem√°s se publicaron fotos del evento.

‚ÄúMi matrimonio con mi esposo (y con Luis Jara)‚ÄĚ, se titula el post que habr√≠a sido escrito por una invitada a la ceremonia y donde se habla del excesivo protagonismo que habr√≠a tenido el cantante, rob√°ndose incluso la atenci√≥n de los mismos novios.

La mujer identificada como Carolina, comenzó afirmando que al llegar el animador de Mucho Gusto se habría estacionado frente a la puerta de la Iglesia, haciendo pensar equivocadamente a todos que se trataba de la novia.

“Cuando todos pensamos que se iba a bajar mi amiga (la novia), llega √©l. Y no onda piola, se baj√≥ y abri√≥ los brazos de par en par saludando a todos de lejos”, se puede leer en el mensaje publicado por la p√°gina de Facebook TintAmarilla, que actualmente cuenta con 17 mil seguidores.

El relato contin√ļa diciendo que el artista se sent√≥ al lado de los padres y que qued√≥ incluso m√°s cerca de los novios que ellos mismos. Tambi√©n afirm√≥ que les cant√≥ el Ave Mar√≠a y que fue el primero en salir de la Iglesia para esperar a los novios.

La historia contin√ļa con muchas m√°s an√©cdotas, sin embargo, el relato est√° lejos de ser realidad.

La verdad

BioBioChile se contactó con los verdaderos protagonistas de la historia, quienes desmintieron completamente el relato hecho por la página.

Los novios eran Tatiana Zambrano y Antonio Mondaca, excorista del cantante y director musical de la banda del artista, respectivamente. Ambos se casaron hace cinco a√Īos y por supuesto invitaron al comunicador, a quien conocen hace m√°s de una d√©cada.

Seg√ļn coment√≥ Tatiana, las fotos que circulan junto al relato son im√°genes robadas de su matrimonio, lo cual la tiene muy molesta.

“Anoche un amigo me etiquet√≥ en la publicaci√≥n, la vi y me dio much√≠sima lata, la verdad”, afirm√≥. “Llam√© al fot√≥grafo y me contaron que falleci√≥ hace un mes. As√≠ que tengo la certeza que esas fotos se filtraron de ah√≠, porque son fotos que no puede tener nadie m√°s que el fot√≥grafo y yo. No son fotos que mis invitados hayan publicado en redes sociales”, agreg√≥.

La artista asegur√≥ sentirse “muy vulnerable, porque sientes que un momento s√ļper bonito en tu vida es usado para hablar mal de otra persona. Adem√°s es una burla en redes sociales. Eso es lo feo”.

Zambrano tambi√©n asegur√≥ que no tiene ninguna amiga Carolina que haya asistido a su matrimonio. “Es muy f√°cil desprestigiar a una persona porque nadie se va a preocupar, de las ocho mil personas que est√°n viendo la publicaci√≥n, de verificar si la informaci√≥n que est√° ah√≠ es real”, dijo.

Tatiana tambi√©n es clara al reiterar que el relato es mentira. “La historia no es real. Luis no cant√≥ en la ceremonia, cantaron otros artistas y √©l tampoco era el √ļnico artista invitado. El Ave Mar√≠a lo cant√≥ Juan David Rodr√≠guez. La historia est√° fundada en puras mentiras, porque la persona que escribi√≥ esto no fue parte de la boda es una invenci√≥n de la p√°gina, para poder viralizarla”, a√Īadi√≥.

“Yo entiendo que la gente se suma cuando escribes cosas que tienen que ver con cr√≠ticas (…) porque les interesa m√°s sumarse a las cr√≠ticas que a algo que pueda significar algo bueno”, sentenci√≥.

La cantante escribió a la página para pedir explicaciones, sin embargo, no obtuvo respuesta. Actualmente está analizando tomar otro tipo de acciones debido al robo de sus imágenes privadas.

“Hay ocho mil comentarios de ayer a hoy. Yo estuve mirando y antes que esto se publicara no ten√≠a este tipo interacci√≥n y seguidores”, aclar√≥.

Por su parte, BioBioChile tambi√©n tom√≥ contacto con Luis Jara quien asegur√≥ que la publicaci√≥n era “pura maldad” y que no iba a “perder mi tiempo en esa mala broma”.