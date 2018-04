J Balvin desata polémica por desafortunado comentario sobre Rihanna

En un momento donde los derechos y el respeto a las mujeres es un tema que se ha tomado la agenda p√ļblica, el cantante J Balvin provoc√≥ una gran pol√©mica tras una desafortunada frase sobre Rihanna.

En marzo pasado el colombiano asisti√≥ como invitado al programa del youtuber portugu√©s Sir Kazzio, donde particip√≥ en una din√°mica llamada “Casarse, matar o besar”. En ella el artista deb√≠a elegir entre tres nombres que le daba el animador para casarse, matarlo o besarlo.

El problema comenzó cuando tuvo que decidir entre Jeon, Drake y Rihanna. En un principio le costó dar una respuesta, sin embargo, a los pocos seguros lanzó la polémica frase.

“(Rihanna) No es una mujer para casarse, sino para pasar un buen rato” dijo el int√©rprete, sin prestar mayor atenci√≥n. Su entrevistador, en tanto, tampoco le dio mayor importancia al tema y se limit√≥ a soltar una carcajada.

El video se viralizó hace pocos días desatando la indignación de los fans de la artista de Barbados, quienes acusaron de J Balvin de machista y sexista.

En redes sociales se convirtió en uno de los temas más comentados, donde pocos defendieron al artista.

Acabo de encontrar este vídeo en el que el machista de mierda de J Balvin dice que Rihanna no es una mujer para casarse, solo para pasar un buen rato, y voy a potar del asco que me da. https://t.co/vPiXRtudZa

J Balvin dijo que Rihanna era para huevear y no para casarse. Lo que no cacha es que Rihanna es la que huevea con alguien, no al revés.

j balvin al decir que "rihanna solo est√° para pasar el rato y no para casarse" me parece algo totalmente estupido, lo ve de esa manera desde su perspectiva y habla por lo mismo, no conoce a la persona a fondo como para juzgarla y a√ļn as√≠, siendo este el caso, no deber√≠a.

— ZIAMZ0L8 ‚ėē (@fakeziams) 10 de abril de 2018