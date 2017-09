Angelina Jolie y su soltería: "No es algo que quería"

Angelina Jolie y Brad Pitt fueron una de las parejas más queridas de Hollywood, por ello su divorcio impactó tanto en el público, especialmente porque los actores tienen seis hijos en común.

La noticia golpeó al mundo hace casi un año, y desde entonces los artistas han evitado referirse en profundidad al tema, aunque Jolie hizo una excepción esta semana.

La actriz habló con el diario suizo SonntagsBlick, donde aseguró que no cree que exista algo “bueno” en su regreso a la soltería. “No hay nada que me guste. No es algo que quería“, señaló Jolie. “Sólo es difícil”, agregó.

En la misma entrevista, la actriz aseguró que en estos últimos meses se ha dedicado por completo a sus hijos, dejando de lado sus ocupaciones en el cine. “Ahora empiezo de nuevo a encontrar el balance adecuado entre mi vida en el hogar y mi profesión. Toda madre sabe cuán difícil es esto y a mí me cuesta especialmente”. explicó. “Adoro ser madre. Lo que falta es tiempo para encontrarme a mí misma”, afirmó.

Sobre los niños afirmó que no podría estar más orgullosa de ellos y cómo se han ayudado en este proceso que viven como familia. “Sobre todo los hermanos mayores cuidaron de sus hermanos pequeños y también me han apoyado a mí. Es tranquilizador que mis hijos estén tan unidos y se cuiden mutuamente. Eso me da paz, porque llegará el día en que yo ya no esté”, dijo.

Recordemos que Jolie y Pitt se conocieron en el set de Mr. y Mrs. Smith, donde iniciaron su romance. En ese momento Brad estaba casado con Jennifer Aniston, por lo que la noticia de la relación causó un gran alboroto.