Exnovia de Cara Delevigne cuenta cómo es realmente ser pareja de la modelo

Annie Clarke, más conocida en el mundo como St Vicent, era una cantante respetada en el mundo de la música alternativa. Si bien su fama no era como la de Taylor Swift, sí contaba con cierta popularidad y fieles fans que la seguían donde fuera.

Todo esto cambió cuando conoció a la modelo -y ahora actriz- Cara Delevigne, una figura del espectáculo mundial que transformó su vida en todo sentido. Ambas se enamoraron y de pronto St. Vicent se convirtió en una estrella más del mundo de la farándula.

Asediada por la prensa y los paparazzi, el bajo perfil de la cantante quedó en el olvido, lo que fue una de las cosas más difíciles para ella. Así lo explicó en una sincera entrevista con el diario británico The Guardian.



“Después de haber visto los niveles de la fama… si es algo que se da naturalmente producto de hacer lo que amas entonces genial. Pero hay ciertos niveles que he visto que no son nada envidiables”, aseguró.

Según la artista es muy difícil estar al lado de la modelo, “porque eso significa convivir con la fama en todo su esplendor y con todo lo que eso implica; entrevistas, paparazzis, acoso, cero tiempo disponible, constante exposición, etc”.

Sin embargo, no todos son malos recuerdos, pues al ser preguntada si parte de su nuevo disco está dedicada a Delevigne, St Vicent aseguró que si.

“No puedo evitar vivir y tomar notas de lo que está pasando y siempre tratar de ponerlo en una canción y eso no quiere decir que hay una verdad literal en cada letra. Solo puedo escribir sobre mi vida y estar con Cara fue una parte muy grande de mi vida. No lo quitaría solo por que mis letras recibieran escrutinio extra”, finalizó.

Recordemos que Cara y Annie terminaron su relación el año pasado, tras 18 meses juntas como pareja.