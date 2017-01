Katy Perry luce casi irreconocible con nuevo look platinado

I love it so mutch 😚 In love with katy's New hair look #katyperry #katycat #katyqueen #bestwoman #katy #my #girl #perry #sing #song #lover #cat #hudson #pop #katylover #queen #queenperry #guitar #piano #instrument #redcarpet #kp4 #newhairlook

A photo posted by KatyPerry (@inlovewithkaty) on Jan 16, 2017 at 5:30am PST