Durante el programa radial “Ingobernables“, de Gonzalo Feito, Marisela Santibáñez realizó una particular confesión que involucra a Francisco Kaminski y el ámbito político.

En concreto, la diputada dijo que el animador de TV la había contactado pues tenía interés en un cargo: “Kaminski una vez me llamó para decirme que quería ser candidato”.

La confesión de Santibáñez generó asombro e impacto en los demás panelistas de la radio. “¡Qué susto!” y “Se puso buena esta cuestión”, le dijeron en el estudio, esperando a que la locutora continuara con la anécdota.

Marisela Santibáñez por Francisco Kaminski

“Me escribió por redes sociales incluso, porque no tenía mi teléfono. Me dijo ‘Marisela, quería hacerte unas consultas. Me está interesando esto‘, y yo le digo primero: ‘¿Cuál es tu tendencia?"”, prosiguió la figura.

“No tenía ni siquiera una tendencia clara, entonces era como ‘quiero serlo’ no más. Hay muchos que quieren serlo no más. No tenía ni siquiera eso claro. Esas eran las dudas que tenía conmigo”, lanzó la política.

“¿Ni siquiera sabía a qué?”, le preguntaron sus colegas, a lo que Santibáñez respondió “No, nada. Ni alcalde, diputado”.

Cabe recordar que la polémica respecto al bullado quiebre entre Francisco Kaminski y Carla Jara continúa. En su participación en “Podemos Hablar“, el conductor de TV expresó respecto al término de su matrimonio que no había sido infiel, pero si se había equivocado.

“Mi error fue haber entrado en un juego dentro de un matrimonio y no haber parado mi tema en un comienzo, pero el acto de infidelidad yo no lo cometí“, argumentó en tal ocasión.