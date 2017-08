Scotiabank planea comprar el 100% de BBVA en Chile

A través de un comunicado de prensa, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., más conocido por todos como BBVA, confirmó las intenciones del banco canadiense Scotiabank de comprar el 100% de la filial española en Chile.

“En relación con las noticias aparecidas en el día de hoy en algunos medios de comunicación chilenos, BBVA confirma que The Bank of Nova Scotia (‘Scotiabank’) ha indicado, de manera no vinculante, su interés en adquirir hasta el 100% del capital social de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile”, detalló el escrito.

El comunicado alude a la publicación del diario La Tercera la jornada del miércoles, la cual adelantaba que BBVA querría dejar el país tras 19 años de funcionamiento en suelo nacional.

En esa línea, Scotiabank solicitó “revisar documentación e información no pública de BBVA Chile y entrevistarse con los gestores de esta entidad para poder analizar la operación”, consignó el comunicado dirigido, en otros, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.

La revisión de la documentación fue autorizada por el directorio de la filial nacional tras la firma de un acuerdo de confidencialidad. No obstante, “en este momento no se puede determinar si las negociaciones con Scotiabank concluirán con un acuerdo, ni los términos o condiciones de este, si se alcanzara”, finalizó la misiva.