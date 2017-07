12 empresas de 7 países compiten para industrializar el litio chileno

Son 12 empresas -de China, Corea, Bélgica, Rusia, Canadá, Estados Unidos y Chile- las que postularon para industrializar el litio de Chile, en la convocatoria realizada por CORFO e InvestChile.

El vicepresidente ejecutivo de CORFO, Eduardo Bitran, informó que “hemos tenido un gran éxito, porque aquí estamos uniendo a la industria global de la electro movilidad, con las mayores reservas de litio del mundo que están en el Salar de Atacama de propiedad de Corfo. Y el resultado será la creación de una industria de valor agregado”.

Las propuestas incluyen, entre otros, sales de litio, litio metálico, cátodos – litio, lingotes y láminas de baterías, materiales para cátodos de baterías en una futura generación de baterías.

Bitran agregó que “los recientes anuncios de las automotoras europeas y de sus gobiernos, entre muchos otros ejemplos, confirman que el mundo se está volcando rápidamente a la electro movilidad, que demanda mucho cobre y litio. Chile aprovechando su enorme potencial solar, tendrá cobre bajo en emisión y litio de alta calidad, beneficiando a nuestro país con más ingresos, más trabajo, más desarrollo, más investigación, más beneficios para las comunidades y las mayores regalías en minería no metálica del mundo, gracias al acuerdo suscrito entre Corfo y Albemarle”.

Por su parte, Carlos Álvarez Director Ejecutivo de InvestChile señaló “La significativa participación de empresas extranjeras líderes en su ámbito, confirma una vez más la confianza que genera Chile como localización de inversión, en esta ocasión para la producción de manufacturas que agregan valor a nuestras materias primas”.

Las 12 empresas que presentaron propuestas fueron las siguientes:

§ TVEL Fuel Company of Rosatom de Rusia.

§ Suchuam Fulin Industrial Group Co. Ltd. de China.

§ Shenzheng Matel Tech.Co. Ltd. y Jiangmen Kanhoo Industry Co. Ltd. de China.

§ Molymet de Chile.

§ Gansu Daxiang Energy Thecnology Co Ltd. de China.

§ Imelsa S.A. de Chile

§ UMICORE de Bélgica.

§ Bravo Motor Company de Estados Unidos.

§ SAMSUNG SDI Co. Ltd. de Corea.

§ SinoVenture Chile de China.

§ Invermer S.A. en representación de Fundación DERC (Desert Energy Research Centre) y Corporación IDEOJ de Chile.

§ Rubystock Financial Capital Corp. & Fallingbrook Commodities Ltd. de Canadá.