Xavier Serbiá: "Chile es el país que mejor maneja su macroeconomía en la región"

El experto y asesor financiero, Xavier Serbiá otorgará un congreso que abordará el uso efectivo del dinero, inversión y además de proyecciones a futuro en Santiago. El también conductor de CNN Español, otorgó una conferencia de prensa esta mañana y analizó el panorama económico de Chile.

Pasa las 11:00 am en el Hotel InterContinental de Las Condes, el economista Xavier Serbiá respondió todo tipo de preguntas a los medios de comunicación que asistieron a su ronda de prensa. En la oportunidad, el Master en Economía no dudó en situar a Chile y luego a Uruguay como los países que mejor han manejado su macroeconomía gracias a las riquezas que le han generado sus commodities, en el caso nacional: El cobre (entre otros).

“Chile maneja muy bien sus ingresos al igual que su deuda externa. Es el país más estable de América Latina, siendo un ejemplo a nivel macroecónomico, al igual que Uruguay y más atrás Colombia”, comentó Serbiá.

Caso contrario, y como ya es conocido por todos en la región, Venezuela es el país que ha presentado una gran crisis no solo política y social, sino que también económica, debido al mal uso de su commodity. Realidad parecida (quizás en menor grado) vive Brasil actualmente, explicó el conferencista.

Congresos de Xavier Serbiá

Xavier ahora se dedica a enseñar a los hispanos a entender el lenguaje financiero de forma clara y sencilla, cambiando la visión que tenemos sobre el dinero y revelando siete reglas fundamentales para lograr la anhelada libertad financiera.

Luego de un arduo proceso de transformación, Xavier obtuvo una maestría en economía con concentración en finanzas en Trinity College de Connecticut, así como una Maestría en Administración de Negocios (MBA) en Keller Graduate School of Business and Management y llega a los hogares hispanos a través de la señal de CNN en Español. Todas las noches, a las 8:00PM ET.

Mañana a las 17:00, Gastroeventos presenta una conferencia magistral sobre dinero dictada por este reconocido experto, quien ha recorrido más de 20 países con su misión de la democratización financiera en el Auditorio Las Américas del Intercontinental Santiago Hotel.

Bío Bío es La Radio oficial del Congreso de Xavier Serbiá en Santiago.