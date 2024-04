Fuentes de Radio Bío Bío confirmaron la muerte de Margarita Riofrío Bustos (101), la viuda del almirante José Toribio Merino, quien asumió como comandante en jefe de la Armada y miembro de la Junta Militar durante el 11 de septiembre de 1973.

José Toribio Merino fue uno de los principales planificadores del Golpe de Estado, y ella, como esposa de uno de los altos mandos de la dictadura, tuvo un rol importante en las actividades sociales.

Margarita jugó un papel en la creación de la Corporación de Ayuda al Niño Limitado (Coanil) en 1974. Ese año, Coanil comenzó a crear residencias y escuelas a lo largo de todo el país, con el objetivo de mejorar la situación social y económica en que se encontraban las personas en situación de discapacidad intelectual (PeSDI), especialmente en los sectores de extrema pobreza del país.

La esposa del almirante también tomó drásticas decisiones, como por ejemplo, frenar un concierto de Queen en Chile.

La banda británica tuvo dos oportunidades para visitar nuestro país con Freddie Mercury en su formación, en 1981 y 1985, y las dos fueron frustradas por la Junta Militar.

La primera vez no obtuvieron los permisos necesarios para el concierto, mientras que en la segunda ocasión la negativa vino de parte de Margarita Riofrío.

Según consignó en su momento el diario El Mercurio, en una entrevista a Brian May (integrante de Queen) publicada en febrero de 2015, Riofrío estaba al tanto de la banda: los había visto en el video de I Want To Break Free (donde aparecen vestidos de mujer), y conocía el look extravagante de su guitarrista, quien portaba una prominente cabellera crespa.

Esto provocó que Margarita le comentara a su esposo que Queen “propiciaba la homosexualidad entre los jóvenes chilenos”, por esos años un motivo de peso para cancelar la visita.