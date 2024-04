El gran salvador y estrella de la noche para los Philadelphia 76ers fue el pívot Joel Embiid, quien brilló por cuenta propia ante los New York Knicks al anotar 50 puntos, máximo récord personal en los Playoffs para el camerunés, nacionalizado francés​ y estadounidense y así brindarle la primera victoria a su equipo en la llave.

Sin embargo, Embiid dejó una llamativa imagen durante el encuentro luego de que se le viera con algunos problemas en su rostro y en específico en uno de sus ojos, el cual se cerraba involuntariamente durante el compromiso.

Tras la victoria ante los Knicks, los medios en conferencia de prensa le consultaron qué era lo que provocaba ese movimiento antinatural de su ojo y la respuesta dejó atónitos a todos.

Embiid reveló que sufre parálisis de Bell y que está lidiando con esta dolencia desde antes del choque de repechaje entre su equipo y Miami Heat.

So Embiid dropped a 50-piece while having Bell’s Palsey. However, this is an extremely unfortunate situation. Hope he makes a full recovery. Hate to see this happen to anyone especially a superstar athlete. pic.twitter.com/SK13TRt1Kg — PBA insider 🏀 (@PBAinsider) April 26, 2024

Joel Embiid has been treated for a mild case of Bell’s Palsey [via @wojespn ] pic.twitter.com/q6eWZsfXQA — BASKETBALL ON 𝕏 (@BasketballOnX) April 26, 2024

En sus palabras, Joel indicó que “creo que empezó uno o dos días antes del partido de Miami”.

Los sintomas

Fue ahí donde comentó que comenzó a sufrir migrañas y una evidente debilidad muscular en el lado izquierdo de su rostro.

Con relación a esto, Embiid reveló que “tuve migraña y normalmente no me gusta ver qué me pasa, pero tuve que decirlo a alguien. En el partido de Miami no me encontraba bien”.

“Es muy molesto, afecta el lado izquierdo de mi cara, mi boca y el ojo. Está siendo duro pero no soy de los que se rinden, voy a seguir luchando”, añadió.

Cabe destacar que al momento de realizar la conferencia de prensa, Embiid llevaba puesto lentes de sol para tapar el movimiento involuntario de su ojo izquierdo.

Joel Embiid on Bell's Palsy: "Pretty annoying with the left side of my face, my mouth and my eye. It's been tough but I'm not a quitter… It's unfortunate… got to keep pushing.” pic.twitter.com/Iwqn1QczTd — HoopsHype (@hoopshype) April 26, 2024

La ‘extraña’ dolencia llega en una complicada temporada para Joel Embiid, quien se operó la rodilla izquierda en febrero y retornó a la acción para encaminar a su equipo a los Playoffs.

Parálisis de Bell

Se desconocen las causas exactas que producen la parálisis de Bell. Diversos estudios arrojan que es el resultado de la hinchazón e irritación del nervio que controla los músculos afectados.

Afortunadamente, los síntomas suelen disminuir en algunas semanas y la mayoría de los individuos que presenta esta enfermedad suelen recuperarse por completo en unos 6 meses.