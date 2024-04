Un video anónimo entregado a Canal 9 Bío Bío Televisión sacó a la luz una preocupante riña entre estudiantes armados con cuchillos en plena vía pública de Concepción, región del Bío Bío. Según el registro, dos de los jóvenes involucrados portaban armas blancas.

Testigos del incidente, que tuvo lugar en la intersección de calle Lientur con Tres Pascualas en el sector de Barrio Norte, informaron que un grupo de aproximadamente nueve jóvenes, de entre 15 y 17 años, atacaron a dos escolares.

El hecho, captado por un vehículo particular la tarde de este jueves 25 de abril, muestra que al menos dos de los atacantes portaban cuchillos durante la pelea. Los agresores que golpearon a a otros estudiantes pertenecerían a dos establecimientos educativos cercanos.

Testigo relató la violenta pelea de estudiantes con cuchillos en Concepción

Una testigo del incidente, que prefirió mantener su anonimato, relató a Canal 9 que los agresores llevaban uniformes escolares. Según su testimonio, los vehículos que se encontraban en la intersección comenzaron a tocar la bocina en un intento de dispersar a los agresores.

“Eran como alrededor de nueve personas. Eran niños, o sea, tenían entre 15 y 17 años, no tenían más y venían corriendo desde Lientur pegándole a dos niños que venían con uniforme”, dijo.

Según la testigo, la pelea terminó cuando los conductores de los vehículos cercanos comenzaron a tocar la bocina de manera eufórica. Los agresores se dispersaron finalmente cuando un colectivo tocó una bocina similar a la de los Carabineros.

“En el minuto yo no los vi -los cuchillos- pero cuando vi la cámara me di cuenta de que dos de los jóvenes tenían un cuchillo. O sea, lo más probable es que si nosotros no hubiésemos tocado la bocina, ambos hubiesen estado acuchillados o muertos“, cerró.

Revisa aquí el relato de la testigo: