Con otra prueba de fuerza, los Denver Nuggets ganaron este jueves por undécima vez consecutiva a Los Angeles Lakers (112-105), en esta ocasión en la Crypto.com Arena angelina, y tomaron ventaja 3-0 en la serie de primera ronda de Playoffs del Oeste de la NBA.

Los Nuggets, vigentes campeones, podrán sentenciar su pase de ronda este sábado en Los Ángeles y de hacerlo arrollarían 4-0 a los Lakers por segundo año consecutivo tras el triunfo del curso pasado en las finales de la Conferencia Oeste.

Fue un duro golpe para los Lakers y para LeBron James, que participó en diez de las once derrotas seguidas de su equipo contra Denver. ‘King’ James nunca ha perdido tantas veces consecutivas contra un rival en sus 21 años en la NBA.

Los Nuggets impusieron su ley con una asombrosa actuación grupal encabezada por Aaron Gordon, con un doble doble de 27 puntos y quince rebotes. El serbio Nikola Jokic aportó un doble doble de 24 puntos y quince rebotes, a los que agregó nueve asistencias; Jamal Murray, el héroe del segundo partido, metió 22 puntos y repartió diez asistencias, mientras que Michael Porter Jr hizo 20 y capturó diez rebotes.

Los Lakers se rindieron pese a los 33 puntos y quince rebotes de Anthony Davis y los 26 puntos y nueve rebotes de LeBron James.

Fue una noche marcada por los muy bajos porcentajes en triples de ambas franquicias. Tanto los Nuggets como los Lakers solo conectaron cinco.

D’Angelo Russell, de los Lakers, fue el que más sufrió con un cero de seis desde el arco, cero de siete en tiros de campo totales. Tras meter siete triples en el segundo partido, acabó abucheado este jueves y con cero puntos.

THREE starters with 20+ point double-doubles in the road win 👏

AG: 29 PTS / 15 REB / 3 AST

Joker: 24 PTS / 15 REB / 9 AST

Jamal: 22 PTS / 5 REB / 9 AST

MPJ: 20 PTS / 10 REB / 3 AST pic.twitter.com/0MhT95PUoh

— Denver Nuggets (@nuggets) April 26, 2024