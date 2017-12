Confirman los niveles de dificultad que tendrá el nuevo juego de Mega Man

Durante el lunes Capcom sorprendió a todos al revelar una nueva entrega de Mega Man, una de las franquicias más exitosas de la compañía.

El anuncio, realizado en el marco del aniversario número 30 de la saga, llegó acompañado por un tráiler oficial en el que podemos dar un primer vistazo al título.

Se trata de Mega Man 11, un juego de plataformas en 2D aunque con gráficos que le darán un estilo 3D, acorde a los nuevos tiempos. Por el momento se desconoce la fecha exacta de su estreno, aunque se sabe que ocurrirá en 2018.

Del adelanto se puede desprender algunas novedades, como el hecho de que el robot creado por el Doctor Thomas Light podrá cambiar de color en su casco y armadura.

Y cuando sólo ha transcurrido un día desde su confirmación, Capcom ha dado a conocer nuevos detalles de las aventuras que tendrá el popular personaje.

A través de una imagen compartida en el sitio japonés del videojuego, se aprecian los cuatro modos de dificultad con los que contará: Newcomer, Casual, Normal y Expert, lo que hace que Mega Man 11 se adapte a las preferencias de una amplia variedad de jugadores.

Sin embargo esto no es lo único, ya que además en la captura se puede ver las siluetas de los enemigos finales que aparecerán en el título, el que estará disponible para la Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC.

Cabe señalar que además de Mega Man 11, Capcom presentó Mega Man X Collection, un recopilatorio con las ocho entregas de la saga que estará disponible para las plataformas mencionadas anteriormente.

Además se lanzará Mega Man Legacy Collection y Mega Man Legacy Collection 2 -que ya habían salido anteriormente para las consolas de última generación- aunque ahora serán llevadas a la Nintendo Switch.

All 8 Mega Man X games are coming to Switch, PS4, Xbox One, and PC! Tune in at https://t.co/qn8POJ2KIj for more details! pic.twitter.com/dAHMD7w5rb

— Mega Man (@MegaMan) December 4, 2017