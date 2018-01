Aplicación de Google te muestra si tienes un doble en alguna pintura famosa

Miércoles 17 enero de 2018 | Publicado a las 11:24

Una interesante aplicación de Google se ha viralizado en los últimos días gracias a una opción que permite descubrir si tienes algún doble en una pintura famosa.

Se trata de Arts & Culture, la que si bien estaba disponible desde hace un tiempo en la App Store, incorporó esta herramienta en una reciente actualización, la que está disponible sólo en algunos países por el momento.

Para utilizar esta función basta con pulsar en “¿Tu retrato está en algún museo?“ y luego tomarse una selfie, imagen a partir de la cual la plataforma utiliza una serie de algoritmos para comparar el rostro con una base de datos que contiene miles de obras.

En unos segundos Arts & Culture despliega sus resultados según orden de coincidencia, mostrando el porcentaje de “parecido”, además de información sobre la pintura y su autor.

Si bien en algunos casos la similitud es relativa, hay otros usuarios quienes se han llevado una verdadera sorpresa al momento de ver sus dobles.

Esto ha permitido que miles de personas compartan en las redes sociales sus parecidos junto al hashtag #GoogleArts.

Cabe señalar que la aplicación ha colaborado con más de 1200 museos, galerías e instituciones de 70 países para que sus exposiciones estén disponibles.

Posee miles de fotografías, vídeos, manuscritos y obras de arte en dispositivos de todo tipo e incluso en realidad virtual.

¿Tienes un doble en un museo? Google Arts te da la respuesta#GoogleArts https://t.co/wT0mzWmaaL pic.twitter.com/XJhbO62F0d — El HuffPost (@ElHuffPost) January 16, 2018

Aquí otra obra de arte de museo que la aplicación de Google dice que se parece a mi. Uds que creen? Does this artwork look like me? Try with your own #selfie at https://t.co/UgLqoYms34 #GoogleArts pic.twitter.com/FvWU9XKKU5 — Volkan Rivera (@volkan68) January 16, 2018

🤳Descubre a qué obra de arte famosa se parece tu retrato con la nueva función de Google Arts & Culture 👉https://t.co/0zp2xzn5vO#GoogleArts pic.twitter.com/AQiLlXBvSC — Diarlu (@DiarluBlog) January 15, 2018