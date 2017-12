El explosivo aumento en el valor de la "Chaucha", la criptomoneda chilena

Fue en agosto pasado cuando comenzaron a gestarse las bases de lo que sería una nueva criptomoneda 100% chilena.

Se trata de Chaucha, la que fue ideada por César Vásquez -con la colaboración de Camilo Castro junto a Indexar- y que forma parte del llamado Proyecto Chaucha.

El objetivo que se impusieron es el de generar herramientas de software, así como la entrega de información, para así impulsar el uso de este tipo de tecnologías en Chile.

Y aunque hace un mes el valor de la Chaucha estaba en los tres pesos, el rápido aumento de los interesados en minar hizo que este martes 26 de diciembre rozara los 7.000 pesos.

De acuerdo al portal Chauchómetro, el que monitorea el precio de manera periódica, durante esta jornada el valor de la Chaucha ha oscilado entre 6.998 y los 5.000 pesos.

No obstante, hay quienes llaman a tener cautela ante explosivo fenómeno que se ha observado en los últimos días. En ese sentido, algunos expertos aconsejan invertir solo lo que se esté dispuesto a perder.

Quienes estén pensando en comprar Chauchas, pueden hacerlo a través de OrionX, mientras que además existe una aplicación oficial, la que está disponible tanto en Android como en iOS.

“El proyecto se inició el 11 de Agosto del 2017 a las 3:54 AM, y empezó como un experimento”, comentaron anteriormente los encargados del Proyecto Chaucha en conversación con BioBioChile.

En un primer paso tuvieron que crear el Génesis Block, bloque que corresponde a la base de esta nueva critpomoneda. Posteriormente, y luego de haber probado la red, decidieron guiar su trabajo hacia un rumbo que les permitiera experimentar y desarrollar software, siempre desde una perspectiva educativa.

“De hecho, nuestra idea también es compartir los conocimientos que hemos adquirido mientras desarrollamos el Proyecto Chaucha”, complementaron.

Lo interesante es que Chaucha es una iniciativa de código abierto basada en el algoritmo de Litecoin, lo que permite a cualquier usuario participar.

“Nosotros recomendamos que la gente se inicie minando, ya que no es necesario invertir plata. También a veces regalamos Chauchas dentro de nuestro grupo de Telegram a través del bot que diseñamos para la comunidad“, enfatizaron.

Amigos que compran #chaucha:

1.- El precio que sale en el exchange es lo que vale tu moneda en caso que la quisieras vender. Mientras no la vendas no has ganado nada realmente.

2.- Hasta ahora solo hay gente comprando chaucha, por lo tanto, el precio ha subido mucho…

— Julio Quiroz (@chulini) December 26, 2017