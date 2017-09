Alertan sobre hackeo a más de 700 millones de correos: descubre si fuiste víctima

Un masivo hackeo afectó a cerca de 711 millones de cuentas de emails alrededor de todo el mundo, lo que fue provocado por un spambot intrusivo.

El hecho fue dado a conocer por el experto en seguridad informática australiano Troy Hunt, quien explicó que esta filtración terminó revelando delicada información, como la contraseña en algunos casos.

Hunt agregó que los correos electrónicos afectados resultaron con vulnerabilidades, lo que de acuerdo al portal Infobae, podrían ser utilizadas para difundir malware bancario. Lo peligroso, es que la información de esas cuentas pueden ser compartidas en páginas de internet.

Si bien algunas de las direcciones corresponden a cuentas inexistentes, no personales o inactivas, la masividad del hackeo fue calificada como “alucinante”.

Processing the largest list of data ever seen in @haveibeenpwned courtesy of a nasty spambot. I'm in there, you probably are too.

— Troy Hunt (@troyhunt) August 28, 2017