Nacen en china dos monos clonados con la misma técnica usada para la oveja Dolly

Miércoles 24 enero de 2018 | Publicado a las 16:48 · Actualizado a las 16:58

China anunció este miércoles el nacimiento de dos monos clonados con la misma técnica utilizada para la creación de la oveja Dolly, en 1996.

Nombrados Zhong Zhong y Hua Hua, los animales parecen crías normales de macacos de cola larga y se encuentran en perfecto estado en el Instituto de Neurociencias de la ciudad china de Shanghái.

La aparición de los monos, sin embargo, ha desatado un enorme debate ético debido a la cercanía que tienen con los seres humanos y que en esta oportunidad la gestación se realizó sin malformaciones ni abortos espontáneos.

Debido a esto el temor de una clonación humana aumentó, sin embargo, los mismos científicos aseguraron que no hay motivo para realizar tales experimentos y que hay temas legales y éticos que deben ser respondidos primero, consigna el diario británico Independent.

Asimismo, los expertos aseguraron que esta técnica permitirá que investigadores puedan crear monos geneticamente idénticos que podrían ayudar en estudios médicos y científicos.

“No hay barreras para clonar primates, por lo que la clonación de humanos está más cerca de hacerse realidad”, señaló a la revista Cell Mu-Ming Poo, director del Instituto de Neurociencias de Shanghái y coautor de la investigación. “En cualquier caso nuestro objetivo es producir primates no humanos para investigación, no tenemos ninguna intención de extender esta investigación a personas, la sociedad no lo permitiría”, agregó.

No son los primeros

Zhong Zhong y Hua Hua, de seis y ocho semanas cada uno, no son los primeros primates clonados en la historia. El intento original ocurrió en 1999 y terminó con el nacimiento de Tetra. En este caso, sin embargo, se utilizó una técnica distinta en la que los científicos emularon la división de un embrión en dos para generar gemelos.

Con los nuevos monos, se usó una transferencia nuclear de células somáticas. “Una estrategia en la que los investigadores extraen el núcleo de un óvulo y lo reemplazan por otro de una célula corporal diferenciada. El embrión ‘reconstruido’ se convierte en un clon del animal donante”, explican en el portal de ABC.

Dicha técnica ya utilizada en Dolly, también fue probada en otros animales como ratones, conejos, gatos y perros, sin embargo, nunca había resultado exitosa con macacos hasta ahora. Requirió de 109 intentos de embriones transferidos con fibroblastos para conseguir seis embarazos, de los cuales sólo dos de ellos lograron nacer sanos.

La idea de Poo es perfeccionar la técnica, para así ayudar “a conservar primates en extinción”.