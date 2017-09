SpaceX lanza mininave espacial secreta de la fuerza aérea estadounidense

SpaceX lanzó con éxito la mañana del jueves la mininave espacial secreta no tripulada del ejército estadounidense X-37B, según imágenes transmitidas en vivo por el Centro Espacial Kennedy en Florida por la empresa estadounidense.

El cohete Falcon 9 despegó a las 10:00 local (11:00 hora de Chile). La primera etapa volvió a aterrizar lentamente menos de diez minutos después del lanzamiento desde la estación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Cabo Cañaveral, de acuerdo con las imágenes de SpaceX, una maniobra delicada que ya empieza a ser rutinaria para esta compañía.

Este lanzamiento estuvo en suspenso hasta el jueves por la mañana en momentos en que el gran huracán Irma se dirige hacia Florida, en el sureste de Estados Unidos.

