Black Mirror mostró invento "del futuro" justo antes de que Toyota lo presentara en CES

En el marco de la Feria de Electrónica de Consumo en Las Vegas (CES), Toyota presentó una de sus novedades más importantes.

Se trata de e-Palette, el nuevo modelo eléctrico con conducción autónoma que ya ha despertado el interés de diferentes compañías.

Una de ellas es Pizza Hut, la que anunció sus intenciones de repartir sus pizzas en este tipo de vehículos en un futuro.

Sin embargo, es probable que este innovador servicio ya le parezca familiar a los seguidores de la serie Black Mirror.

Y es que la producción británica mostró este invento justo antes que lo presentara oficialmente la marca automotriz. Nos referimos al tercer capítulo de la cuarta temporada, en el que aparece un vehículo sumamente similar al visto en Las Vegas.

Introducing the first Pizza Hut fully autonomous delivery concept vehicle. Excited for our future with @Toyota #CES2018 pic.twitter.com/YGNQUgijha

— Pizza Hut (@pizzahut) January 8, 2018