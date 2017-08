El lapidario mensaje del líder de Los Tetas sobre el arribo de Bad Bunny a Frontera 2017

Diversas reacciones ha causado la publicación del line up o cartel oficial del festival Frontera 2017, que este año se aleja -en parte- del rock, el pop y el hip hop para ofrecer su espectáculo principal a uno de los fenómenos musicales de estos días: el trap. Y es que el evento confirmó como su invitado estelar a Bad Bunny, el MC que destaca como uno de los exponentes más exitosos del género.

“Bad Bunny? Tuve que buscarlo en google para cachar quién es“, “Me gustan algunas canciones de Bad Bunny, pero en Frontera?”, “Bad Bunny, la dura? Pasamos de Calle 13 (Residente) a esta shit? Como se va perdiendo el sentido del festival por unos cuantos ceros al final del día”, son algunos de los comentarios que se leen en el post oficial de Frontera en su fanpage de Facebook, instancia que la misma organización utilizó para responder al último comentario con una sola palabra: “Diversidad“.

Sin embargo, una de las reacciones más comentadas sobre la coyuntura, con el line up oficializado en las redes sociales del evento, ha sido la de un destacado músico chileno: C -Funk, el vocalista y líder de Los Tetas. Ante el revuelo por la presencia de Bad Bunny en el festival, el guitarrista publicó un mensaje en su cuenta en Twitter sobre el susodicho, y no en buenos términos.

“Por primera vez escuche bad bunny. Csm el ql matao. Si vay a cantar puras weas, al menos hazlo con gracia. Niun brillo” (sic), fue el mensaje de Cristian Moraga, músico que se ha presentado en el mismo festival en dos ocasiones, en 2013 y 2015, ambas con Los Tetas.

“Yo la otra vez escuché Parliament y caché que le copiaron literal a Los Tetas“, fue una de las respuestas del usuario @replantear al tweet de Moraga, que también sumó mensajes de apoyo. “Me llamaba la atención lo famoso que se puso este «cantante», siendo tan malo“, escribi, por ejemplo, @kinterato. El debate en redes sociales está desatado. Lo cierto es que las entradas ya están a la venta y que el próximo 26 de noviembre, en el Hipódromo Chile, se conocerá el asidero o error de esta decisión: la de expandir las “fronteras” del festival a otros estilos.