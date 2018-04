El potente discurso de Daniela Vega en Premios Platino: apeló a tropiezo en el escenario

La actriz chilena Daniela Vega fue una de las grandes ganadoras de la √ļltima entrega de los Premios Platino, la cita iberoamericana donde el filme Una mujer fant√°stica de Sebasti√°n Lelio se impuso en cinco categor√≠as: Mejor Pel√≠cula, Mejor guion, Mejor montaje, Mejor direcci√≥n y Mejor Interpretaci√≥n Femenina.

En la ceremonia, celebrada en la Rivera Maya (México), Vega fue protagonista desde la alfombra roja hasta el ingreso al escenario. Sin embargo, fue justamente en una de sus intervenciones sobre el plató donde la chilena tuvo un leve accidente al resbalar de una escalera.

Daniela Vega se fue al suelo en los Premio Platino pero no la estaban enfocando de cerca pic.twitter.com/qbmxi0rc1l — Enrique Ni√Īo (@henryboy75) April 30, 2018

El detalle rápidamente se viralizó en redes sociales, pero fue la propia intérprete quien quiso referirse al traspié, y lo hizo desde el podio donde pronunció un profundo discurso tras recibir el galardón a Mejor Interpretación Femenina.

“Yo me he ca√≠do muchas veces en la vida”, comenz√≥ diciendo la actriz, en una sentencia que primero caus√≥ risas y luego un estremecedor aplauso.

Despu√©s, continu√≥: “Y me he parado todas esas veces. Y los invito a ustedes a caerse, a experimentar la humanidad, y a levantarse una y otra vez por las mujeres, por los Derechos Humanos, por esos hombres y mujeres olvidados en el tiempo, por esas personas que el reloj borr√≥, por esas personas que no est√°n, por ustedes y por nosotros”, dijo.

“Muchas gracias y que viva el cine”, finaliz√≥ la actriz, quien fue largamente aplaudida por la audiencia. Aqu√≠, su alabada intervenci√≥n en los Premios Platino.